Uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

ŞÜPHELİLER İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 7 piyade tüfeği, 9 tabanca, 9 av tüfeği, 40 şarjör ve bin 565 fişek, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.