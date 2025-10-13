Uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 gözaltı

Uyuşturucu ve silah operasyonu: 12 gözaltı
Yayınlanma:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Jandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonuJandarmadan güvercin kümesine uyuşturucu operasyonu

ŞÜPHELİLER İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 7 piyade tüfeği, 9 tabanca, 9 av tüfeği, 40 şarjör ve bin 565 fişek, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Evde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dedilerEvde kilolarca uyuşturucuyla yakalandılar: Kahve içiyorduk dediler

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak:AA

Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türkiye
Şimşirgil, Sumud Filosu'ndaki kadınları hedef aldı: "Erkeklerle yata kalka..."
Şimşirgil, Sumud Filosu'ndaki kadınları hedef aldı: "Erkeklerle yata kalka..."
Rojin Kabaiş'in ATK raporunda eksikler neler? Uzmanı sıraladı
Rojin Kabaiş'in ATK raporunda eksikler neler? Uzmanı sıraladı
Torununu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı! Yaşlı kadın ağır yaralı
Torununu trenin altında kalmaktan son anda kurtardı! Yaşlı kadın ağır yaralı