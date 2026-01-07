Uyuşturucu tacirlerinden banyo kesesi oyunu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ve suç organizasyonlarına yönelik yürütülen titiz çalışmalar, Merkezefendi ilçesinde kritik bir operasyona dönüştü.

LİF VE PAMUKLARA EMDİRMİŞLER

Polis ekiplerinin önceki gün bir eve düzenlediği baskında, uyuşturucu tacirlerinin geliştirdiği sinsi yöntem gün yüzüne çıktı. Yapılan detaylı aramalarda, normal bir tekstil ürünü gibi görünen lif ve pamuklara emdirilmiş halde tam 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Zehri bu yöntemle gizleyerek piyasaya sürmeyi hedefleyen şüphelilerin planı, polisin dikkati sayesinde suya düştü.

Polisten kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıktı

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.