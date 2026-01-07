Uyuşturucu tacirlerinden banyo kesesi oyunu

Uyuşturucu tacirlerinden banyo kesesi oyunu
Yayınlanma:
Denizli'de uyuşturucuyla mücadele ekipleri, zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemini deşifre etti. Torbacılara yönelik operasyonda, dikkat çekmemek için lif ve pamuklara emdirilmiş halde saklanan 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ve suç organizasyonlarına yönelik yürütülen titiz çalışmalar, Merkezefendi ilçesinde kritik bir operasyona dönüştü.

LİF VE PAMUKLARA EMDİRMİŞLER

Polis ekiplerinin önceki gün bir eve düzenlediği baskında, uyuşturucu tacirlerinin geliştirdiği sinsi yöntem gün yüzüne çıktı. Yapılan detaylı aramalarda, normal bir tekstil ürünü gibi görünen lif ve pamuklara emdirilmiş halde tam 2 kilo 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Zehri bu yöntemle gizleyerek piyasaya sürmeyi hedefleyen şüphelilerin planı, polisin dikkati sayesinde suya düştü.

Polisten kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıktıPolisten kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıktı

ZEHİR TACİRLERİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Türkiye
Ankara'ya su verilmiyor iddiasına ABB'den yanıt geldi
Ankara'ya su verilmiyor iddiasına ABB'den yanıt geldi
Erzurum Kongre Binası ziyarete kapatıldı!
Erzurum Kongre Binası ziyarete kapatıldı!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldıranlar serbest bırakıldı