Polisten kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıktı
Yayınlanma:
İzmir'de polis ekiplerinden kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıkan 29 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Katabağlar ilçesinde, polisin durdurmak istediği O.Z.O. elindeki poşeti yol kenarına attı. Poşetin içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıkması üzerinde 29 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
POLİSLERİ GÖRÜNCE POŞETİ YOL KENARINA ATTI
Karabağlar'da devriye görevi yapan polis ekipleri, Eskiizmir Caddesi'nde şüphe üzerine O.Z.O.'yu takip edip durdurmak istedi. Kaçan O.Z.O., elindeki poşeti yol kenarına attı. O.Z.O., yaklaşık 400 metre süren takibin ardından yakalandı.
BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelinin attığı poşeti inceleyen polis ekipleri, toplam 3 bin 685 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak:DHA