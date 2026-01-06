Polisten kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıktı

İzmir'de polis ekiplerinden kaçarken attığı poşetten binlerce uyuşturucu hap çıkan 29 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Katabağlar ilçesinde, polisin durdurmak istediği O.Z.O. elindeki poşeti yol kenarına attı. Poşetin içerisinden binlerce uyuşturucu hap çıkması üzerinde 29 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE POŞETİ YOL KENARINA ATTI

Karabağlar'da devriye görevi yapan polis ekipleri, Eskiizmir Caddesi'nde şüphe üzerine O.Z.O.'yu takip edip durdurmak istedi. Kaçan O.Z.O., elindeki poşeti yol kenarına attı. O.Z.O., yaklaşık 400 metre süren takibin ardından yakalandı.

Zehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Uyuşturucu midesinden çıktıZehir tacirlerinin akılalmaz yöntemi: Uyuşturucu midesinden çıktı

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin attığı poşeti inceleyen polis ekipleri, toplam 3 bin 685 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak:DHA

