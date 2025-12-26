Uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan'ın olduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Türkiye
Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!
Parfüm atölyesindeki faciada 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti: AKP'li belediyenin kapısına dayandılar!
Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat
Tecavüz davasında rapor beklenmeden karar çıktı: İlk duruşmada tahliye ikinci duruşmada beraat