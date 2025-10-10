Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama!
Aydın’da, Orta Mahalle’de bulunan bir eve, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün saat 23. 00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda, ekipler tarafından evde yapılan aramalar sırasında 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
Polis ekipleri, operasyon sırasında evde bulunan Mesut T. (31) ve Yıldırım Çağrı Ç. (32) isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2 şüphelinin karakoldan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
Kaynak:DHA