Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili ilk anket geldi!

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, operasyonlara ilişkin ilk anket sonuçları ortaya çıktı. Gazeteci, sunucu, oyuncu, iş insanı ve spor kulübü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu operasyonlar, siyasi mi yoksa hukuki mi olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

"YÜZDE 15’İ OPERASYONLARI SİYASİ OLARAK GÖRÜYOR"

Sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulunan Ertan Aksoy, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak “Toplumun toplamda yüzde 85’i ya doğrudan ya da hem siyasi hem hukuki yanıtını vererek meselenin hukuki tarafı var diye bakıyor. Yüzde 14-15’i ise operasyonları siyasi olarak görüyor” dedi.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy, bu ölçekteki bir operasyonun siyasi bir karardan tamamen bağımsız olmasının zor olduğuna dikkat çekti. “Peki buradaki siyasi karar nedir?” sorusuna kendi yorumunu da ekleyen Aksoy, bunun iktidar partisi içerisindeki olası bir hizip mücadelesiyle bağlantılı olabileceğini belirtti. Ancak meselenin yalnızca bununla sınırlı olmadığını vurguladı.

"SADECE İMAMOĞLU DEĞİL HERKESE ARTIK DOKUNABİLEN BİR YARGI VAR"

Öte yandan yargıya duyulan güvenin giderek azaldığını ifade eden Aksoy, adi suçlar söz konusu olduğunda bile yargının itibarının ciddi biçimde sorgulandığını dile getirdi. Bu operasyonlarla birlikte “Bakın sadece CHP’li siyasetçiler, sadece İmamoğlu değil herkese artık dokunabilen bir yargı var” mesajının verilmek istendiğini düşündüğünü söyledi.