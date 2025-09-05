Usulsüz çakar kullanmanın cezası ağır oldu
Edirne'de usulsüz çakar kullandığı tespit edilen sürücüye yüz binlerce lira ceza kesildi.
Edirne'de trafik ekiplerinini durduğu çakarlı aracın sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza kesti.
USULSÜZ ÇAKARA BÜYÜK CEZA
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çöpköy Mahellesi'ne A.Ş.'nin kullandığı SUV tipi otomobili durdurdu. Ekiplerce araçta yapılan aramada sürücünün 'usulsüz çakar' kullandığı tespit edildi.
Sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesilirken ehliyetine de el konuldu öte yandan araç trafikten men edildi.
Kaynak:AA