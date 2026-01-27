Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 kişinin testi pozitif çıktı

Son dakika... Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin test sonucu belli oldu. 3 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, 4 kişinin negatif çıktığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren isimlerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan isimlerden 3'ünün testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimlerin oyuncu Çağla Boz, Hakan Yıldız ve Koray Beşli olduğu belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'Kokain' maddesi tespit edildi.

Berna Arıcı, Nevin Şimşek, şarkıcı Alya Şahinler ve Fatıma Sena Bilgin'in test sonucu negatif çıktı.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da doğan Çağla Boz, eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Kariyerine moda dünyasında adım atan Boz, 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurmaya başlamıştır.

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi, Kör Nokta ve son olarak Can Borcu adlı yapımlarda rol almıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

