Üniversitede torpil şüphesi: Kazananlar düşük puanlı mı?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) düzenlenen proje yarışmasında, organizasyonu üstlenen ofisin koordinatörünün kendi ekibine tam 5 ödül birden verilmesi yargıya taşındı. Kazananların "düşük puan" aldığı iddiaları ve yapılan resmi şikayetler üzerine, hem düzenleme kurulunda yer alan hem de ödülleri toplayan ismin bulunduğu yarışma hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Proje Destek Ofisi tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen "Genç Beyinler Büyük Fikirler" başlıklı yarışma, ödül dağılımındaki dikkat çekici tablo nedeniyle soruşturma konusu oldu.

KOORDİNATÖRÜN EKİBİNE 5 ÖDÜL BİRDEN

Para ödüllü yarışmayı düzenleyen Proje Destek Ofisi'nin Koordinatörü Doç. Dr. Güven Akçay'ın, aynı zamanda yarışmanın Değerlendirme ve Düzenleme Kurulu'nda yer aldığı belirlendi. Organizasyonun başındaki isim olan Akçay'ın, kendi soyadından oluşturduğu "Akçay Project Team" isimli grubun yarışmada tam 5 farklı ödül aldığı ortaya çıktı. Yarışmayı kazanan bu kişilerin aslında düşük puan aldığı iddiaları ise dikkat çekti.

AKADEMİSYEN TANIK OLARAK İFADEYE ÇAĞRILDI

BirGün Gazetesi'nin "Ödüllü yarışmada torpil şüphesi" başlığıyla gündeme getirdiği olay ve ardından yapılan başvurular sonuç verdi. Yarışmanın sosyal bilimler kategorisinde değerlendirme kurulunda görev yapan bir akademisyen, sonuçlara ilişkin dilekçeyle yaptığı başvuruların ardından açılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifadeye çağrıldı.

Akademisyene gönderilen resmi yazıda; Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında gerçekleştirilen Genç Beyinler Büyük Fikirler yarışmasına ilişkin soruşturma açıldığı ve bu kapsamda kendisinin tanıklığına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYADAN ‘BAŞARI' PAYLAŞIMI

Hem düzenleme kurulunda yer alıp hem de ekibiyle ödülleri toplayan Doç. Dr. Güven Akçay, söz konusu sonucu sosyal medya hesabından bir başarı öyküsü olarak duyurmuştu. Akçay, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akçay Project Team ekibinin proje pazarı başarısı. Toplam 5 ödüle layık görüldük."

Kaynak:BirGün

