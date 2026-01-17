Ümit Özdağ'dan Bakan Tekin'e Atatürk tepkisi: Sen hangi milletin evladısın?
Milli Eğitim Bakanlığının yeni müfredatla birlikte ortaya koyduğu gelişim raporu sistemi ve bu raporda Atatürk'ün yer almaması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Yeni uygulamaya göre, eğitim hayatına yeni başlayan 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine "öğrenci gelişim raporu" veriliyor. Ancak bu raporlarda, karnelerde olduğu gibi Atatürk ve İstiklal Marşı yer almıyor.
ÖZDAĞ'DAN ATATÜRK TEPKİSİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çepni Dernekleri Federasyonunu ziyaretinde bu konuya değindi.
İlkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine karne yerine verilen "Öğrenci Gelişim Raporu"nda Atatürk'e yer verilmemesine tepki gösteren Özdağ, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bütün bunları gördükçe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in hangi milletin evladı olduğunu her geçen gün biraz daha merak ediyoruz. Yusuf Tekin, sen hangi milletin evladısın? Hangi toprakların ürünüsün? İstiklal Harbi’nin önderi Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan öfkenin, nefretinin, kininin altında ne var? Bunu sen de söyle rahatla. Türk milleti de bilsin Atatürk’le olan sorununun ne olduğunu. Keşke doktorada senin verdiğin kağıdı daha iyi okusaydım da seni sınıfta bıraksaydım. En büyük hatam hoca olarak benden geçmiş olman."
Kaynak:ANKA Haber Ajansı