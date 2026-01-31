Uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Kemik sesi otoyolda yankılanmıştı

Yayınlanma:
4 şeritli yolu kesip tutuştukları kavgada uçan tekmeleri çarpışan magandaların cezası belli oldu! Trafiği tehlikeye düşüren iki şahsın kemik sesi otoyolda yankılanmıştı. Ehliyetine daimi olarak el konuldu.

Bursa’da trafikte tartışan iki sürücü, araçlarını 4 şeritli yolun ortasında durdurup birbirlerine uçan tekme ve yumruklarla saldırdı.

Yolda seyreden bir motokuryenin kask kamerasına takılan kavgaya karışan sürücülerin aldığı ceza netleşti.

Nilüfer ilçesi Acemler mevkisinde yaşanan olayda trafikte kavgaya tutuşan Serkan K. ile Emirhan A., motokurye ve çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Kask kamerasına yansıyan kavganın ardından taraflar birbirinden şikâyetçi olmazken, iki sürücüye idari para cezası uygulandı ve birinin daimi birinin ise geçici olarak ehliyetlerine el konuldu.

Birbirlerine doğru koşup uçan tekmeyle saldıran magandaların havada çarpıştığı anlar sosyal medyada daçok sayıda tepki ve paylaşım aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri polis merkezine götürdü.

İki sürücüye de ayrı ayrı işlem uygulanırken kesilen cezalar şu şekilde oldu:

Serkan K., ‘Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak’, ‘Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme’, ‘Trafik işaretlerine uymama’ ve ‘Teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak’ kurallarına uymamaktan dolayı 4 bin 984 lira cezai işlem uygularken, sürücünün ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi.

Emirhan A.’ya da ‘Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak’, ‘Saygısız, tehlikeli ve keyfi davranışlar sergileme’, ‘Trafik işaretlerine uymama’, ‘İzin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzeri unsurların takılması, yazılması veya sesli-ışıklı donanımların bulundurulması’ kurallarına uymamak ve abartı egzozdan 7 bin 703 lira idari para cezası uyguladı. Ekipler ayrıca Emirhan A.’nın sürücü adayı olması ve 75 puan ceza aşımı nedeniyle ehliyetine daimi olarak el koydu.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KEMİK SESİ OTOYOLDA YANKILANMIŞTI

Trafikte tartışan Serkan K. ile Emirhan A.'nın kavgaya tutuştukları an motokuryenin kask kamerasında anbean kayda alındı. O motokurye kavgayı ayıranlar arasında yer alırken tam yanında havada tekmeleri çarpışan iki şahıstan gelen kemik sesi kameranın miktofonuna yansıdı.

Otoyolda duyulan kemik sesi şahısların birbirine öldüresiye saldırdığını ortaya koyarken yere düşen ikili kavgaya yumruklarla devam etti.

Seyir halinde olup, durumu fark eden çevredekiler ve motokurye tarafları sakinleştirip, kavgayı ayırdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

