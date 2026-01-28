Üç çocuğunu öldüren 'babaya' 3 kez ağırlaştırılmış müebbet: Mahkeme başkanının sözleri gündem oldu!

Bursa’da Murat Kılıç (41), kızları Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürdü. Yargılandığı davada 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Kılıç, duruşmada olay günü intihara kalkıştığını söyledi. Mahkeme başkanı, sanığın ifadelerine tepki göstererek, “Çocuklarını niye öldürdün” diye sordu.

Olay, 29 Mayıs 2024’te Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Boyacılık yaparak geçimini sağlayan Kılıç, iki kızını defalarca bıçakladı, oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Adrese giden ekipler üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi raporunda, kızların vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocuklar, anneleri Gülay Kılıç’ın yaşadığı Erzurum’un Karayazı ilçesinde defnedildi.

"İNTİHAR ETMEK İSTEDİM"

Kardeşlerden geriye, yıkandıktan sonra evlerinin penceresine asılan kıyafetleri kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Murat Kılıç, Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde gönderildi. Nöbetçi mahkemede verdiği ifadede olayı net hatırlamadığını iddia eden Kılıç, üç kez intihar girişiminde bulunduğunu ve çok pişman olduğunu söyledi.

Evde, çocuklarını öldürdüğü yerleri tarif eden notların yanı sıra, “Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira atarak psikolojimi bozdular” yazılı bir not bulundu. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporunda, sanığın akıl hastalığı bulunmadığı ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Duruşmada sanığın annesi oğlunun çocuklarına çok düşkün olduğunu söyleyerek, “Ben bu duruma getirenlerin araştırılmasını istiyorum” dedi.

Murat Kılıç ise eski eşinin kendisine tuzak kurduğunu iddia etti. Öldürdüğü çocuklarını çok sevdiğini ve olay günü intihar girişiminde bulunduğunu belirten Kılıç, “Normalde ben çocuklarıma zarar verecek bir insan değilim. Çocuklarımın altını değiştiren bir insanım. Annem, babam şahit. Ömrümde çocuklarıma şiddet uygulayan bir insan değilim. Ben de ölmek istedim çocuklarımla. Bu dünyadan kopmak istedim. Ben çocuklarımla beraber intihar etmek istedim. Astım kendimi, yarım saat sonra tekrar uyandım. Bir daha astım. Allah almayınca almıyor. Yarım saat sonra gözlerimi açtım. Sonra damarlarımı kestim. Baktım olmuyor, karakola teslim oldum” dedi.

"BIÇAĞI KENDİNE BATIRAMADIN MI?"

Mahkeme başkanı sanığın bu cümlelerinin ardından, “Yani bıçağı kendine batıramadın mı? Peki çocuklarını niye öldürdün o zaman? Sen kendini asmak istiyorsan as. İntihar etmek istiyorsan et. Çocuklarını niye öldürdün” diye sorarak tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, Murat Kılıç’ı, ‘Altsoyu kasten öldürme’, ‘Çocuğu kasten öldürme’ ve ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.