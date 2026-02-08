Üç CHP'li belediye başkanından transfer iddialarına yanıt

Üç CHP'li belediye başkanından transfer iddialarına yanıt
Yayınlanma:
Ankara'da üç CHP'li belediye başkanı, CHP'den AKP'ye geçeceği iddialarının ardından açıklamada bulundu. Başkanlar transfer iddialarını yalanladı.

2024 yerel seçimlerinde AKP'nin elindeki birçok belediyeyi CHP'ye kaptırmasının ardından baskı ile yapıldığı savunulan transferde birçok belediye AKP'ye geçti. Bir süreden beridir de Ankara'da bazı belediye başkanlarının partilerinden istifa ederek AKP'ye katılacağı yönünde iddialar öne atılıyordu.

BAŞKANLARDAN ART ARDA AÇIKLAMA

Hakkında transfer iddiaları olan Gölbaşı, Kalecik ve Beypazarı belediyelerinin başkanları sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Başkanların açıklamasında Mansur Yavaş ile çıktıkları yoldan dönmeyeceklerinin altı çizildi.

yeni-proje-10.jpg

"YAVAŞ'LA AYRI DÜŞMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap: Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında; ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.

"BİRLİKTE YOL YÜRÜMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum.

"YAVAŞ'LA YOL ARKADAŞLIĞIMIZ YILLARIN BİRİKİMİDİR"

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç: Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

