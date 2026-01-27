Sandıklı'ya bağlı 70 haneli Dodurga köyünde oturanlar, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Köydeki her hane kuluçkasız doğal ortamda, yılda 100 civarında kaz üretiyor.

Çobandı üretime geçti. Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Köy genelinde kışın 2 bin, yazın ise 5 bine yakın kaz bulunuyor. Kışın tüketimi artan kazlar 1500 ile 2 bin lira arasında satılıyor. Kazlar, ilçedeki yaşayanların yanı sıra İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya ve İstanbul gibi illerdeki otel ve kişiler tarafından satın alınıyor.

"KAZ YETİŞTİRMEYEN HANE YOKTUR"