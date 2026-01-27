Üç asırdır köylerinde yetiştiriyorlar: İstanbul ve Ankara'dan talep yağıyor
Sandıklı'ya bağlı 70 haneli Dodurga köyünde oturanlar, yaklaşık 3 asırdır kaz yetiştiriyor. Köydeki her hane kuluçkasız doğal ortamda, yılda 100 civarında kaz üretiyor.
ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
Köy genelinde kışın 2 bin, yazın ise 5 bine yakın kaz bulunuyor. Kışın tüketimi artan kazlar 1500 ile 2 bin lira arasında satılıyor. Kazlar, ilçedeki yaşayanların yanı sıra İstanbul, Ankara, Denizli, Antalya ve İstanbul gibi illerdeki otel ve kişiler tarafından satın alınıyor.
"KAZ YETİŞTİRMEYEN HANE YOKTUR"
Köyde yaşayan Yılmaz Demir (53), "Bizim köyün kazı meşhurdur. 3 asırdan bu yana, dedelerimizden gelir. Sulak alanda yetişir, lezzetlidir. Dodurga köyümüzde her hane kaz yetiştirir. Kaz yetiştirmeyen hane yoktur. Bizim köye zaman zaman her ilden İstanbul, Ankara, Antalya, Isparta gibi çevre illerden kaz almak için gelirler. 3 ile 4 Kilo arasında değişir" dedi.
Kaynak:DHA