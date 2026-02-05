Tuvalette kamera soruşturması: Görevden alınan müdür için veliler valiliğe gitti

Isparta’da öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sonrası görevden alınan okul müdürü Ö.K. için veliler harekete geçti. Okul Aile Birliği Başkanı öncülüğündeki bir grup veli, Isparta Valisi Abdullah Erin’i ziyaret ederek müdürün yeniden görevine dönmesini talep etti.

Okul tuvaletine kamera koyan müdür başka okula 'öğretmen' olarak gönderildi!

Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, öğrenci tuvaletlerine kamera konulduğuna dair iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Ö.K., görevinden alınarak başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildi. Yapılan incelemelerin ardından tuvaletlerdeki kameralar da söküldü.

Gelişmelerin ardından Okul Aile Birliği yönetimi ve sınıf temsilcisi veliler, Valilik makamına giderek Ö.K.’nin yeniden okul müdürü olarak görevlendirilmesi yönündeki taleplerini iletti.

'VELİLERİN İSTEDİ'

Okul Aile Birliği Başkanı Kemal Çalışkan, Vali Abdullah Erin ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Yapılan hizmetlerin bu şekilde değerlendirilip kamuoyuna yansıması gerçekten bizi son derece üzdü. Oysaki çocuklar bizlerin her şeyi. Okul Aile Birliği olarak velilerin istekleri doğrultusunda kamera alınıp yerleştirildi. Akran zorbalığını önlemek, orada olabilecek vahim olayların önünü almak amacıyla iyi niyetle yapılmış bir hizmettir. Bir öğrencinin ablasının abartarak basına yansıtması ve konuşması, hem okul adına hem resmi kurum adına üzüntü yaratmaktadır. Resmi bir kurumun adının ve 30 yılı aşkın deneyimli eğitimcinin kamuoyu önüne atılması vahim bir durumdur. Müdürümüzün okula iade edilmesini istiyoruz. 560 veliyi buraya çağırmadık. Okuldaki sınıf temsilcisi velilerimizle buraya geldik. Bunu açıklamak zorunda kaldık. Valimizle görüştük. Desteklerini yapacağını söyledi" ifadelerini kullandı. (DHA)