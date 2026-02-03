Okul tuvaletine kamera koyan müdür başka okula 'öğretmen' olarak gönderildi!

Isparta'da bir ortaokulda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirilmesi velileri ayağa kaldırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada Okul Müdürü Ö.K. yöneticilik görevinden alındı. Ancak Ö.K.'nin başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

Isparta'da öğrencilerin tuvaletine kamera yerleştirilmesiyle gündeme gelen olayda idari süreç tamamlandı. Işıkkent Mahallesi Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda yaşanan olay, tuvaletlere yerleştirilen kameralara ait fotoğrafların sanal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Öğrencilerin mahremiyetini ihlal eden uygulama, velilerin sert tepkisine neden oldu. Fotoğrafların yayılması ve velilerin şikayetleri üzerine Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, söz konusu ortaokuldaki uygulamaya ilişkin inceleme başlattı.

6981ddb58b41ca4a16bd9f22.jpg

Konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddia konusu olayla ilgili gerekli inceleme başlatılmış olup, konu müdürlüğümüzce yakından takip edilmektedir."

Ortaokulda çocukların kullandığı tuvalete kamera konuldu! 'Müdür ve yardımcısının izlediği' iddia edildi!Ortaokulda çocukların kullandığı tuvalete kamera konuldu! 'Müdür ve yardımcısının izlediği' iddia edildi!

MÜDÜRLÜKTEN ALINDI, ÖĞRETMEN OLARAK ATANDI

Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında, tuvaletlere kamera taktıran Okul Müdürü Ö.K. hakkında idari karar verildi. Ö.K., okul müdürlüğü görevinden alındı. Soruşturma sonucunda yöneticilik vasfı alınan Ö.K.'nin, bir başka okulda öğretmen olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi sonrasında, tepkilere neden olan tuvaletlerdeki kameralar ise bulundukları yerden söküldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

