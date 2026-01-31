Ortaokulda çocukların kullandığı tuvalete kamera konuldu! 'Müdür ve yardımcısının izlediği' iddia edildi!

Isparta’da Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda öğrencilerin kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği iddia edildi. 10-14 yaş arası çocukların kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği ve müdür ve bir yardımcısının bunları izlediği de öne sürüldü.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda öğrencilerin kullandığı tuvalete kamera yerleştirildiği iddialarına tepki gösterdi. Yerel yayın yapan Kanal32 de söz konusu kameranın görüntülerine yer verdi.

"BU MESELE ÖRTBAS EDİLEMEZ"

Isparta Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nda, 10-14 yaş arası çocukların kullandığı tuvaletlere kamera yerleştirildiği ve müdür ve bir yardımcısının bunları izlediği iddiaları, bu ülkenin vicdanını sarsacağını söyleyen CHP'li Halıcı, "Buradan açıkça söylüyorum: Çocuk mahremdir. Nokta. 'Güvenlik' ya da başka bahanelerle çocukların en mahrem alanlarını gözetlemek, ne pedagojidir ne idaredir; ağır bir hak ihlalidir, istismardır, suçtur. Bu iddialar doğruysa; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açıkça çiğnenmiştir, özel hayatın gizliliği ihlal edilmiştir, çocukların psikolojik ve bedensel bütünlüğü hiçe sayılmıştır.

Çocuğun olduğu yerde rıza aranmaz. Çocuğun olduğu yerde devletin, okulun ve yöneticilerin koruma yükümlülüğü vardır. Buradan sesleniyorum: Bu iddialar biran önce titizlikle araştırılmalıdır. Bunlar doğruysa bu utanç verici uygulamaya imza atanlar hakkında derhal ve resen soruşturma başlatılmalıdır. Sorumlular görevden alınmalı, yargı önünde hesap vermelidir. Hiç kimse koltuğuna, unvanına, makamına güvenerek çocukların mahremiyetini çiğneyemez. Bu mesele örtbas edilemez, geçiştirilemez" dedi.

KONU MECLİS'E TAŞINACAK

"Çocukların onuru; iktidarların, makamların ve kişilerin konforundan daha değerlidir" diyerek tepkilerini sürdüren Halıcı, "Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Konuyu TBMM gündemine de taşıyacağım. Bu meselenin asla peşini bırakmayacağım. Çünkü tüm çocuklar, hepimizin evladıdır. Çocuğun istismar edildiği yerde susulmaz; en yüksek sesle ve kararlı şekilde çocuklar korunur" ifadelerini kullandı.