Tutuklu İPA Başkanı Gökçe için dayanışma masası kuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yapılan operasyonların ilk dalgasında tutuklanan isimlerden bir olan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunuyor.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce de, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği süreci, “22 Metrekare Gökyüzü” adlı kitabında kaleme aldı.

Özgür Özel: Buğra Gökce'nin nikah fotoğrafları Silivri Cezaevi Müdürü'nde duruyor

İMZA GÜNÜ DÜZENLENECEK

Gökce’nin kaleme aldığı “22 Metrekare Gökyüzü” adlı kitap için İzmir’de imza günü düzenlenecek. Etkinlik, 27 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Kıbrıs Şehitleri’ndeki mağazasında düzenlenecek.

Buğra Gökce'nin ailesi de imza gününe katılacak.

SÜRPRİZ İSİMLERDEN İMZA

Gökce’nin Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yazdığı günlüklerini içeren “22 Metrekare Gökyüzü” kitabına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Murat Bakan, Salih Uzun ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile birlikte sürpriz isimler imza atacak.