Türkiye'yi ayağa kaldıran Esenyurt'taki tekel cinayetinde cezalar onandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Esenyurt'taki tekel cinayetinde cezalar onandı
Yayınlanma:
Esenyurt’ta iki kişinin hayatını kaybettiği “tekel bayii cinayeti” davasında İstinaf, sanıklara verilen iki ayrı müebbet hapis cezasını onadı. Erzen ailesi, cezaların ağırlaştırılmış müebbete çevrilmesi talebiyle dosyayı Yargıtay’a taşıyacak.

İstanbul Esenyurt’ta Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır’ın yaşamını yitirdiği ve kamuoyunda “tekel bayii cinayeti” olarak anılan davada istinaf süreci sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanıklar hakkında verilen iki ayrı müebbet hapis cezası ile kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükmedilen cezaları onadı.

Esenyurt'taki kanlı tekel bayii baskınında sanıklara ceza yağdıEsenyurt'taki kanlı tekel bayii baskınında sanıklara ceza yağdı

Esenyurt'taki Tekel Bayi Saldırısının Duruşması Devam EttiEsenyurt'taki Tekel Bayi Saldırısının Duruşması Devam Etti

"İRADE BİRLİĞİYLE HAREKET ETTİKLERİ" BELİRTİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre kararda, sanıkların eylem üzerinde ortak hâkimiyet kurdukları ve suçları irade birliği içinde işledikleri vurgulandı.

Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise Yunus Emre Erzen’e yönelik suçtan verilen müebbet hapis cezasının ağırlaştırılmış müebbete dönüştürülmesi talebini yinelediklerini belirterek, dosyanın Yargıtay’a temyiz edileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Türkiye
Zeytinburnu’nda ortalık birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1 yaralı
Zeytinburnu’nda ortalık birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 1 yaralı
Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt
Türklere hakaret etti iddiasına Bedri Usta'dan yanıt
Son Dakika | Gülistan Doku'nun annesi canına kıymak istedi! Ablası fenalaştı
Son Dakika | Gülistan Doku'nun annesi canına kıymak istedi! Ablası fenalaştı