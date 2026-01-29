Türkiye'nin yeni sınır kapısı belli oldu: Anlaşma tamam

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde artan yoğunluk yeni bir sınır kapısının açılmasını gündeme getirdi. İki ülke arasında anlaşma taslağı onaylandı.

Kapıkule'nin kuzeyine açılacak yeni sınır kapısı için hareketlilik başladı.

TÜRKİYE'NİN YENİ SINIR KAPISI BELLİ OLDU

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Kapitan Andreevo–Kapıkule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir gümrük kapısının kurulmasını öngören anlaşma taslağını onayladı. Kararla, iki ülke arasındaki geçiş yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Bulgaristan hükümetinin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, “İki ülke arasındaki sınır geçişleriyle ilgili sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan ‘Kapitan Andreevo–Kapıkule Kuzey’in açılması amacıyla Bulgaristan ile Türkiye arasında hazırlanan anlaşma taslağı onaylandı” ifadelerine yer verildi.

Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi’ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne’de Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor.

Mevcut Kapıkule–Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.

ANLAŞMA TAMAM ORTAK KOMİSYON KURULACAK

Anlaşma taslağına göre, Türkiye ve Bulgaristan’ın yetkili makamlarından oluşan bir Ortak Uzman Komisyonu kurulacak. Komisyon; kara yolu bağlantılarının teknik özellikleri, güzergâhların konumu, sınırla kesişme noktaları, geçiş güzergâhlarının sayısı, yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri, teknik altyapısı ve çalışma rejimini belirleyecek.

Ayrıca taşınacak yük ve yolcu türleri, trafik türüne göre geçiş düzenlemeleri ile yeni sınır kapısının hukuki ve teknik süreçleri de komisyon tarafından detaylı şekilde ele alınacak.

Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo–Kapıkule, aynı zamanda Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapılarından biri olarak biliniyor. Yeni sınır kapısının devreye alınmasıyla özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, ticaret ve taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.