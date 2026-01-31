Türkiye'nin kanser haritası: En çok ve en az görülen iller belli oldu

TÜİK tarafından paylaşılan 2022 yılı ölüm nedeni istatistikleri, iyi ve kötü huylu tümörler kaynaklı can kayıplarının şehir bazlı dağılımını ortaya koydu. Kanser kaynaklı ölümlerin toplam ölümler içindeki payına bakıldığında, listenin ilk sıralarında Doğu Anadolu şehirlerinin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Ağrı, %21,8'lik oranla Türkiye'de kanser nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı il oldu. Ağrı'yı sırasıyla şu iller takip ediyor:

Kars: %18,8

Iğdır ve Erzurum: %18,6

Bayburt ve Ankara: %18,5

Van: %18,2

Metropoller arasında Ankara %18,5 ile üst sıralarda yer alırken, İstanbul %17,8 ile 10. sırada kendine yer buldu.

EN DÜŞÜK RİSK SİİRT'TE

Listenin diğer ucunda, kansere bağlı ölüm oranlarının en düşük seyrettiği iller yer alıyor. Siirt, %8,5'lik oranla bu alanda riskin en az görüldüğü il olarak kaydedildi. Kanser kaynaklı ölümlerin en az olduğu diğer iller ise şunlar:

Kilis ve Gaziantep: %10,0

Şanlıurfa: %10,1

Hatay: %10,6

Osmaniye: %10,8

Çorum: %10,9

Şırnak: %11,4

Aydın: %11,6

Yozgat: %11,6