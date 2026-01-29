Kanser hastası eşini ayakkabılarını çıkarmadığı için öldürmüş

Yayınlanma:
Kanser hastası İzadiye Teker'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede Rüstem Teker'in 2 kez ateş edip can çekişince bir kez daha ateş ettiği eşini ayakkabılarını çıkarmadığı için öldürdüğü yer aldı.

İzmir'de 15 Ekim 2025 günü meydana gelen olayda Rüstem Teker (71), kanser hastası olan eşi İzadiye Teker’i (69) evde yatağında yattığı sırada tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından 112'yi arayıp kendini ihbar eden Rüstem Teker, tutuklandı.

İzadiye Teker'in ölümüne ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Rüstem Teker'in cinayeti neden işlediğine ilişkin kan donduran ifadesi iddianamede ortaya çıktı.

KANSER HASTASI EŞİNİ AYAKKABILARINI ÇIKARMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İddianamede, İzadiye Teker'in 7 yıldır omurilik kanseri tedavisi gördüğü ve olay günü kızıyla birlikte tedavisi için İzmir Şehir Hastanesi'ne gittikleri belirtildi. Öğle saatlerinde Teker'in eve geldiği ve Rüstem Teker ile aralarında 'kapının iç kısmına ayakkabılarıyla basma' nedeniyle tartışma çıktığı ifade edildi.

Rüstem Teker'in saat 16.30 sıralarında alkol almaya başladığı, saat 18.00 sıralarında İzadiye Teker'i yatak odasında yatarken gördükten sonra elbise dolabının içerisinde mermi takılı vaziyette olan ruhsatsız tabancayı aldığı iddianamede yer aldı.

Sanığın, yatan ancak uyanık olan İzadiye Teker'in başına nişan alıp 2 el ateş ettiği, olayın devamında İzadiye Teker'i can çekişir vaziyette gördükten sonra başına 1 kez daha ateş ettiği iddianameye girdi.

Sanığın ifadesinde; tabancayı kendi başına da dayayıp tetiği çektiği ancak silahın patlamadığını, can çekişen eşine bir el daha ateş ettiğini, olay günü evi temizlediği, İzadiye Teker'in eve geldikten sonra ayakkabılarını merdivende çıkarmamasından dolayı tartıştıklarını söylediği ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI YAŞARKEN DE ŞİDDET UYGULADIĞINI SÖYLEDİ

İddianamede, çiftin çocukları olan A.T.'nin ifadeleri de yer buldu. A.T., babasının yıllardır annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söylediği, 6 yıl önce de başka bir kadından babalarının bir çocuğu olduğunu öğrendikleri iddianamede yer aldı.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında Teker hakkında 'Eşi kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

