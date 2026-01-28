Türkiye'nin en genç başkanı seçildi

Türkiye'de en genç oda başkanı Nazlı Afacan oldu. 21 yaşındaki Afacan, Kocaeli Tuhafiyeciler Konfeksiyon İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu’nda başkan seçildi.



Nazlı Afacan, Özgür Kocaeli'den Muhammet Emin Can'ın haberine göre; "Türkiye’nin en geç oda başkan adayıydım. Seçim sonrası, edindiği bilgiye göre Türkiye’nin en genç oda başkanı olduğumu öğrendim” dedi.

NELER YAPACAĞINI ANLATTI

Afacan, neler yapacağını da şöyle anlattı:



"Güzel bir seçimi geride bıraktık, 34 oy farkla seçimi kazandık ve mazbatamızı da aldık. Seçim sürecinde esnafımızla her daim yüz yüzeydik, seçim sürecinde neyin sözünü verdiysek onu yapmak için çalışacağız. Yapmayı hedeflediğimiz ilk iş festivalimiz. Önümüzde Ramazan Ayı var, festivalimizi hemen yapmak istesek Ramazan Ayı sebebiyle katılım düşük olabilir.

Ramazan Ayı sonrası da Ramazan Bayramı da var. Esnafımız, Ramazan Bayramı sürecini de dükkânın da geçirir. Biz, Ramazan Ayı’nı ve Ramazan Bayramı’nı sürecini festivale yönelik hazırlıkla geçirmeyi hedefliyoruz. Festivalimiz için gerekli görüşmeleri yapacağız. En geç ağustos ayında festivalimizi yapmayı hedefliyoruz. Bu festivalin yapılacağı yer konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile görüşeceğiz. Festivalimizin Kocaeli sınırlarını aşmasını hedefliyoruz, bundan dolayı festivali Marmara Bölgesi’ni kapsayacak şekilde de yapmayı planlıyoruz. Bu festival esnafımız için çok iyi olacak.

AKP'ye geçeceği iddia edildi: İzmit Belediye Başkanı'ndan iddialara net yanıt!

Pek çok kurum-kuruluşla protokol yapmak için görüşeceğiz. Üyelerimizin işinde kullandığı ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşması için çeşitli girişimlerde bulunacağız. Sektörümüzde çok fazla butik var, butiklerin büyük bölümü internet üzerinden siparişle yani kargoyla işini yapıyor. Butik işi yapan üyelerimiz için kargo şirketleriyle protokol için görüşeceğiz. Tül ve perdeci üyelerimiz için toptancılarla görüşeceğiz. Esnafımızla toplantı yapacağız, taleplerini alacağız."

