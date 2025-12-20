Türkiye'deki en pahalı ilacı açıkladı! 'Sistem iflas etti' deyip tek tek anlattı

İlaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan euro kuru, 21.6721 TL'den 25.3346 TL'ye çıkarıldı. Artış oranı yaklaşık yüzde 17 oldu. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kur güncellemesiyle birlikte ilaç fiyat baremleri de yeniden belirlendi. Fiyat koruması altındaki ürünler için barem 87,34 TL’ye, diğer ilaçlar içinse 45,64 TL’ye yükseltildi.

İlaç fiyatlarında yüzde 17’lik kur artışına gidildi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yapılan güncellemenin sektördeki sorunlara çözüm olmadığını söyledi.

Saydan, 'Sistemin' de iflas ettiğini savundu.

Saydan, şu açıklamayı yaptı:

“Biz eczacılar için ilaçların hem bulunabilir hem de ulaşılabilir olması kritiktir. Zira bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz.

Son yıllarda ilaç sektöründe yaşanan sorunlar daha da gözle görülür hale gelmiştir. Bu durumun kökeni, Euro kurunun ilaç sektöründe, gerçek kurdan farklı bir şekilde belirlenmeye devam etmesidir. Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile yakın bir seviyede ilerliyordu. Ancak bugün itibariyle, ilaç Euro kuru 25,33 lira olarak belirlenirken, reel Euro kuru 50 lira seviyelerine çıkmıştır.

İlacın ucuz olmasının erişilebilir olması anlamına gelmediğini ülkemizdeki yenilikçi ilaçlara erişim oranından da rahatlıkla izleyebiliyoruz. Hali hazırda ülkemizdeki ruhsatlı ilaçlara erişimde bile sıkıntı yaşarken yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız ne yazık ki çok daha vahimdir.

2018 yılında %20’lerde olan bu oranın dramatik düşüşü aslında sistemin çoktan iflas ettiğini de ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla bu sistemin günümüz ekonomik koşullarında yetersiz kaldığı ve bulunamayan ilaç sorununa çözüm olmaktan ziyade sorunu büyüterek vatandaşlarımızın ilaca ulaşmasını engellediği açıktır. Artık yeni bir çözüm yolu- yeni bir yöntem bulmak zorundayız. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak sağlık otoritemizin anlık çözümlere yönelmek yerine kalıcı çözümler bulması gerektiğine inanıyoruz.

İlaç gibi hayati bir ürünün üretilebilmesi, ulaşılabilmesi ve bulunabilmesi için geçtiğimiz yıllarda ülkemize layığı ile hizmet etmiş olan bu fiyatlandırma sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve güncel ekonomik koşullara uygun yeni bir sistemin inşasına ihtiyacımız olduğunu kabul ederek işe başlayabiliriz. En kısa sürede sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi ve ilacın bulunabilir hale gelmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.