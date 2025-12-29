Türkiye’de ilk kez görüntülendi! "Hala ellerimin titrediğini hissediyorum"

Hatay Samandağ açıklarında, Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu ve arkadaşları, tekneyle denize açılarak gözlem yaptı ve genellikle güney okyanuslarda yaşayan büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi.

Türkiye'de ilk kez görüntülenen büyük yelkovan kuşu, kayıtlara geçerek Türkiye’de gözlemlenen 503. kuş türü oldu.

Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!

Nadir türleri gözlemlemek için Hollanda'dan gelen Çağan Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Aklımızda nadir türleri görmek ve mümkünse kayıt altına almak vardı. Denize açıldığımızda büyük yelkovanı fark ettik. Heyecan vericiydi. Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması bu gözlemi çok daha özel kılıyor.

Kuşu ilk gözlemlediğimiz andan itibaren kalp atışlarımın hızlandığını söyleyebilirim. Hala ellerimin titrediğini hissediyorum. Gerçekten büyüleyici bir andı. Milleyha, gerçekten de Türkiye’ye yeni türler kazandırabilecek çok özel bir alan. Ancak büyük yelkovanı hiç beklemiyorduk, çünkü diğer olası türlere kıyasla çok daha nadir bir kuş. Aynı zamanda son derece zarif, oldukça büyük ve gerçekten çok güzel bir tür. Saatlerce izledik ve adeta büyülendik diyebilirim."