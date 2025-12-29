Türkiye’de ilk kez görüntülendi! "Hala ellerimin titrediğini hissediyorum"

Türkiye’de ilk kez görüntülendi! "Hala ellerimin titrediğini hissediyorum"
Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında, Türkiye’de ilk kez görüntülenen bir kuş türü kayıtlara geçti. Kuş gözlemcilerinden biri, nadir türle karşılaştıkları anı "Hala ellerimin titrediğini hissediyorum" diyerek anlattı.

Hatay Samandağ açıklarında, Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu ve arkadaşları, tekneyle denize açılarak gözlem yaptı ve genellikle güney okyanuslarda yaşayan büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi.

Türkiye'de ilk kez görüntülenen büyük yelkovan kuşu, kayıtlara geçerek Türkiye’de gözlemlenen 503. kuş türü oldu.

turkiyede-ilk-kez-goruntulendi-hala-ellerimin-titredigini-hissediyorum-1.jpg

Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!

"DİĞER TÜRLERE KIYASLA ÇOK DAHA NADİR BİR KUŞ"

Nadir türleri gözlemlemek için Hollanda'dan gelen Çağan Abbasoğlu, şöyle konuştu:

"Aklımızda nadir türleri görmek ve mümkünse kayıt altına almak vardı. Denize açıldığımızda büyük yelkovanı fark ettik. Heyecan vericiydi. Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması bu gözlemi çok daha özel kılıyor.

Kuşu ilk gözlemlediğimiz andan itibaren kalp atışlarımın hızlandığını söyleyebilirim. Hala ellerimin titrediğini hissediyorum. Gerçekten büyüleyici bir andı. Milleyha, gerçekten de Türkiye’ye yeni türler kazandırabilecek çok özel bir alan. Ancak büyük yelkovanı hiç beklemiyorduk, çünkü diğer olası türlere kıyasla çok daha nadir bir kuş. Aynı zamanda son derece zarif, oldukça büyük ve gerçekten çok güzel bir tür. Saatlerce izledik ve adeta büyülendik diyebilirim."

turkiyede-ilk-kez-goruntulendi-hala-ellerimin-titredigini-hissediyorum-3.jpg

Adıyaman'da böylesi ilk kez görüldü: İsrail'den Hindistan'a kadar yayılıyorAdıyaman'da böylesi ilk kez görüldü: İsrail'den Hindistan'a kadar yayılıyor

Kuş gözlemcisi Koray Öğreten de "Gerçekten muhteşem bir kayıt aldık, ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bir diğer gözlemci Erol Yüksek ise "Dünyada bu kadar az görülen, bu denli nadir bir kuş türüne denk gelen insan sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Milleyha Kuş Cenneti, uzun yıllardır çok özel kuşlara ve yeni türlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor." dedi.

Kaynak:DHA

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu
Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu
Rojda’yı eşi değil af öldürdü! Katil cezaevinin kapısında tehditlere başlamış
Rojda’yı eşi değil af öldürdü! Katil cezaevinin kapısında tehditlere başlamış
AB’den 'barış müzakereleri' açıklaması
AB’den 'barış müzakereleri' açıklaması