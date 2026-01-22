Türkiye'de ilk! Kanseri durduran iki hedefli akıllı ilaç üretildi

Her sene milyonlarca insanın hayatına mal olan kanser hastalığına Türk bilim insanlarından iki hedefli akıllı ilaç geliştirildi. Moleküler biyoloji ve genetik uzmanı Doç. Dr. Urartu Şeker ve ekibi tarafından iki akıllı ilaç birleştirildi.

Bilim dünyasında aynı anda iki farklı hedefe bağlanacak şekilde üretilen 'bispesifik antikor' teknolojisi Türkiye'de ilk defa geliştirildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bu ilaç göğüs kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde kullanılma potansiyeline sahip.

KANSER HÜCRESİ İKİ KAPIDAN BİRDEN KİLİTLENDİ

Bu zamana kadar üretilen akıllı kanser ilaçlarının tek bir hedefe odaklandığını kaydeden Doç. Dr. Şeker, geliştirilen yeni molekül ile kanser hücrelerinin direnç kazanmasının da önüne geçildiğini kaydetti.

"Ancak zamanla kanser hücreleri mutasyon geliştirerek bu ilaçlara karşı direnç kazanabiliyor, tedaviler etkisini kaybedebiliyordu. Direnç gelişiyordu. Geliştirdiğimiz yeni molekül ise bu probleme doğrudan çözüm getirmeyi hedefliyor. Antikor, kanser hücresinin yüzeyindeki EGFR ve HER2 adlı iki kritik reseptörü aynı anda hedef alıyor. Bu sayede tümör hücresinin kaçış yolları büyük ölçüde kapanıyor ve ilaç direncinin ortaya çıkması çok daha zor hâle geliyor. Bu yaklaşımı “kanser hücresini iki kapıdan birden kilitlemek” şeklinde tanımlayabiliriz"

Normal şartlarda akıllı ilaçların ayrı ayrı verildiğini ancak bilimsel verilerin tek bir yapı içerisinde kullanılmasının çok güçlü ve etkili sonuçlar ortaya koyduğu ifade edildi. Türkiye'de bu tarz teknolojiye sahip ilacın ilk defa üretildiğini kaydeden Dr. Şeker "Dünyada çok fazla var ama Türkiye’de yok” diye konuştu.