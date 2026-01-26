Türk profesör İngiliz kraliyet ailesiyle ortak oldu

Aynı zamanda Range Shipping’in de ortağı olan Türk denizcilik profesyoneli Başak Akdemir ile İngiltere Kralı III. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne’nin oğlu, iş insanı Peter Phillips, denizcilik alanında dijital dönüşümü hedefleyen Maritime Passport adlı bir girişimi hayata geçirdiler.

Her iki isim de şirkette direktör olarak görev alıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI PROJELER

Şirketin, denizcilik sektöründe uzun süredir yavaş ilerleyen sertifikasyon süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedefleyen dijital projelere ağırlık vereceği öğrenildi.

İSKOÇ EĞİTİM DEVİNE TÜRK İMZASI

İskoçya’nın köklü eğitim kurumları Glenalmond College ile Craigclowan School & Nursery, İngiltere merkezli 35 Education ile stratejik bir ortaklığa imza atarak burs olanaklarının genişletilmesi, kampüs yatırımlarının güçlendirilmesi ve uluslararası öğrenci profilinin geliştirilmesini hedefliyor.

1847 yılında kurulan Glenalmond College, köklü geçmişiyle İskoçya’nın eğitim tarihinde seçkin bir konuma sahip olup, geleneksel değerlerini korurken çağdaş eğitim anlayışını da başarıyla benimseyen saygın bir yatılı okul olarak biliniyor.

AKADEMİDEN SEKTÖRE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

İngiltere’de De Montfort Üniversitesi’nde, “Yapay Sinir Ağlarıyla Denizcilik Piyasalarının Tahmini” başlıklı doktora çalışmasını tamamlayan Başak Akdemir, Türk Denizcilik Eğitim Vakfı (TÜDEV) ile TURMEPA Deniz Temiz Derneği’nde mütevelli üye olarak da görev yapıyor.

Denizcilik alanında yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip olan Akdemir, ağırlıklı olarak kuru yük taşımacılığı yapan Range Shipping’in ortakları arasında yer alıyor. Aynı zamanda 13–17 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Londra Uluslararası Denizcilik Haftası’nın yönetim kurulunda bulunuyor.

TOBB eski Denizcilik Meclisi Başkanı ve Martı Shipping & Ship Management Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yücel’in kızı olan Başak Akdemir, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İngiltere’de satın alınan MLA College’ta da uzun yıllar icra kurulu başkanlığı yaptı. Bu görev süresince denizci öğrencilerin yetişmesi için çaba sarf etmişti.