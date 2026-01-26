Türk profesör İngiliz kraliyet ailesiyle ortak oldu

Türk profesör İngiliz kraliyet ailesiyle ortak oldu
Yayınlanma:
Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan Türk profesör Başak Akdemir ile kraliyet ailesi üyesi Peter Phillips ortak bir şirkette buluştu.

Aynı zamanda Range Shipping’in de ortağı olan Türk denizcilik profesyoneli Başak Akdemir ile İngiltere Kralı III. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne’nin oğlu, iş insanı Peter Phillips, denizcilik alanında dijital dönüşümü hedefleyen Maritime Passport adlı bir girişimi hayata geçirdiler.

Her iki isim de şirkette direktör olarak görev alıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI PROJELER

Şirketin, denizcilik sektöründe uzun süredir yavaş ilerleyen sertifikasyon süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedefleyen dijital projelere ağırlık vereceği öğrenildi.

peter.jpg

İSKOÇ EĞİTİM DEVİNE TÜRK İMZASI

İskoçya’nın köklü eğitim kurumları Glenalmond College ile Craigclowan School & Nursery, İngiltere merkezli 35 Education ile stratejik bir ortaklığa imza atarak burs olanaklarının genişletilmesi, kampüs yatırımlarının güçlendirilmesi ve uluslararası öğrenci profilinin geliştirilmesini hedefliyor.

1847 yılında kurulan Glenalmond College, köklü geçmişiyle İskoçya’nın eğitim tarihinde seçkin bir konuma sahip olup, geleneksel değerlerini korurken çağdaş eğitim anlayışını da başarıyla benimseyen saygın bir yatılı okul olarak biliniyor.

490116281 1214562744003172 8239329723875162478 n

AKADEMİDEN SEKTÖRE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

İngiltere’de De Montfort Üniversitesi’nde, “Yapay Sinir Ağlarıyla Denizcilik Piyasalarının Tahmini” başlıklı doktora çalışmasını tamamlayan Başak Akdemir, Türk Denizcilik Eğitim Vakfı (TÜDEV) ile TURMEPA Deniz Temiz Derneği’nde mütevelli üye olarak da görev yapıyor.

Denizcilik alanında yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip olan Akdemir, ağırlıklı olarak kuru yük taşımacılığı yapan Range Shipping’in ortakları arasında yer alıyor. Aynı zamanda 13–17 Eylül 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Londra Uluslararası Denizcilik Haftası’nın yönetim kurulunda bulunuyor.

Profesor Basak Akdemir scaled

TOBB eski Denizcilik Meclisi Başkanı ve Martı Shipping & Ship Management Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yücel’in kızı olan Başak Akdemir, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İngiltere’de satın alınan MLA College’ta da uzun yıllar icra kurulu başkanlığı yaptı. Bu görev süresince denizci öğrencilerin yetişmesi için çaba sarf etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Türkiye
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Ankara'daki barajların son durumu: ASKİ açıkladı
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!
Vergi levhalı büyücü yapay zekayla vurgun yaptı!