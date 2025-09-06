Turgutlu'da cadde ve sokakları su bastı

Turgutlu'da cadde ve sokakları su bastı
Yayınlanma:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden olurken, araç sürücüleri ilerlemekte zorlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakların suyla dolmasına neden olurken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Turgutlu’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda bu birikintisi oluştu.

turgutluda-saganak-cadde-ve-sokaklar-s-899797-267362.jpg

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek ilerletmeye çalışırken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan birçok kişi, iş yerlerinin saçaklarının altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

turgutluda-saganak-cadde-ve-sokaklar-s-899794-267362.jpg

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Ev sahipleri ve esnaflar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Belediye ekipleri de taşkın yaşanan noktalara yönlendirilerek su tahliye çalışmalarına destek verdi

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

