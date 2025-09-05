Tunceli’de tekstil işçileri 43 gündür direniyor: Çalışırken insanca şartlar istiyoruz

Tunceli’de bulunan bir tekstil işletmesinde işten çıkarılan 17 işçinin grevi 43 gündür sürüyor. 24 Temmuz günü, işyeri servisinin yetersiz olması nedeniyle başlatan tartışmanın ardından işten çıkarılan işçiler, kötü çalışma koşullarına isyan etti. İşçiler, işyeri önünde açtıkları çadırda taleplerinin karşılanmasını istiyor.

İşçilerin kötü çalışma koşullarında çalıştığını vurgulayan BİRTEK,SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar, işten çıkarılan işçilerin fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade ederek ''Bugün direnişimizin 43. günü. Temmuz sonunda işçi arkadaşlarımız işten çıkarılmıştı. Çadır direnişimizin ise 33. günündeyiz. Bir aydan fazla süredir işçi arkadaşlarımızla birlikte fabrikanın önünde bekliyoruz. 17 işçi arkadaşımız, serviste yaşadıkları bir sorun nedeniyle yönetimle görüşmeye gitmişti. Patronla konuşmuşlardı, ancak patron tarafından azarlanmış, hatta fiziksel şiddete ve hakaretlere maruz kalarak işten çıkarılmışlardı'' ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM İŞÇİLERE “SENDİKADAN İSTİFA EDİN” DEDİ!

Kar, işçilerin yönetimle görüşme talebinin karşılıksız kaldığını ileterek ''Bunun üzerine sendikamızla bir araya geldik. Sendika olarak, işçi arkadaşlarımızla birlikte yönetimle görüşme talebinde bulunduk. Ancak yönetim, işçilere ‘Sendikadan istifa edin, sendikayla işimiz yok. Gelip çalışıyorsanız, bütün haklarınızdan vazgeçin ve çalışın’ dedi. İşçi arkadaşlarımız bunu kabul etmedi ve ‘Eski haklarımızdan vazgeçmiyoruz, sendikadan istifa etmiyoruz, bunlar anayasal haklarımız’ diyerek direnişe devam etti.” sözlerini sarf etti.

Tunceli’de sadece bir tane tekstil fabrikası olduğunu ve burada da istihdamın çok düşük kaldığını vurgulayan Kar, “İşsizlik oranı, özellikle bu iş kolunda oldukça yüksek. İşçiler en kötü şartlarda çalıştırılıyor, anayasal haklarından mahrum bırakılıyor. Fazla mesai ücretleri ödenmiyor, içeride her türlü hakaret, baskı ve mobbing yaşanıyor. Bu yüzden işçi arkadaşlarımızla birlikte bir mücadele başlattık. Direnişimizin amacı, içerideki koşulları düzeltmek ve dışarıdaki işçi arkadaşlarımızın taleplerinin kabul edilmesini sağlamak. Taleplerimiz çok basit ve karşılanamayacak şeyler değil. İşçiler üzerindeki baskıların son bulmasını, fazla mesai ücreti, yıllık izin hakkı gibi anayasal hakların tanınmasını ve sağlanmasını istiyoruz.'' açıklamasında bulundu.

“5 YILDIR MECBURİYETTEN, ÇARESİZLİKTEN KATLANDIK”

İşten çıkarılan Muhlise Kayan ise, işyerinde mobbinge maruz kaldıklarını ifade ederek “Hayat şartları gerçekten çok zor. Pahalılık yüzünden iki kişi bile zar zor geçinebiliyor. Özellikle öğrencisi olan, çocukları olan ya da dışarıda okuyan öğrencileri bulunan aileler büyük sıkıntılar yaşıyor. Zaten beş yıldır burada mecburiyetten, çaresizlikten katlandık. Sürekli bağırma, çağırma ve iş yetiştirme telaşıyla karşılaştık. Bu yüzden katlanmak zorunda kaldık. Ama son olaylar artık bardağı taşırdı. Bu nedenle haklarımızı bu şekilde aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNSANCA ŞARTLAR İSTİYORUZ”

İşten çıkarılan işçilerden olan Nursel Sevinç ise, ''Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Bakmakla yükümlü olduğumuz çocuklarımız var. Onlar okula başlayacak, onların masrafları var. İşte bu yüzden direniyoruz, haklarımızı istiyoruz. Fabrikaya geri dönmek, çalışmak istiyoruz. Ama çalışırken de insanca şartlar istiyoruz. Zaten bir asgari ücretle zar zor geçiniyorduk. Şimdi asgari ücretle bile geçimimizi sağlayamıyoruz, daha büyük sıkıntılar çekiyoruz” sözlerini sarf etti.

