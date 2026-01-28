Tüm dünya kanyon kediyi konuşuyor!

İstanbul’da bulunan alışveriş merkezinin maskotu haline gelen ve “Kanyon kedi” olarak anılan kedi, yatağının çalınmasının ardından sevgi yağmuruna tutuldu. Kanyon kedinin hikayesi dünya basınında da kendine yer buldu.

İstanbul’da bulunan alışveriş merkezinin girişinde yaşayan ve AVM’nin maskotu haline gelen “kanyon kedi”, yatağının çalınmasının ardından, İstanbullular tarafından sevgi yağmuruna tutuldu.

Dünyaca ünlü haber ajansı AFP, kanyon kedinin hikayesinin anlatıldığı bir video haber yayınlayarak İstanbul’un kedilerini bütün dünyaya tanıttı. Söz konusu haberde, "Kanyon’un oyuncakları, rahat bir kedi evi, bitmeyen mama takviyeleri ve bir hayranı tarafından yönetilen Instagram hesabı var." ifadelerine yer verildi.

kanyon-kedi4.jpg

İSTANBUL’UN KEDİLERİNİ TANITTILAR!

Haberde, İstanbul'daki kedi nüfusuna ilişkin de bilgiler verilirken sokakta yaşayan 160 binden fazla kedi bulunduğu ve İstanbul’un 16 milyon sakininin kedileri düzenli olarak beslediğine dikkat çekildi.

Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan vapurlarda da kedilerin her yerde olduğunu belirten ajans, kedilerin restoran sandalyelerinde uyurken, market raflarının arasında dolaşırken ya da vitrinlerde kıvrılmış halde görüldüklerini aktardı.

afp.webp

DÜNYA İSTANBUL’UN KEDİLERİNİ KONUŞUYOR!

AFP'ye konuşan Gaye Köselerden, yaptığı açıklamada “İstanbullular hayvan severdir. Bizde kediler köpekler rahatlıkla mağazalara girer, yatarlar, uyurlar, kalkarlar. Kediler en pahalı yorganın üstünde bile yatabilirler. Kimse sesini çıkarmaz.” sözlerini sarf etti.

kanyon-kedi2.webp

Kanyon kedi gibi birçok sokak kedisi, zamanla yaşadıkları bölgelerin maskotu haline geliyor. Kadıköy’de 2016 yılında bronz heykeli dikilen Tombili, banklarda keyifle uzanan pozu sayesinde internet fenomeni olmuştu. Altıncı yüzyıldan kalma Ayasofya’nın kedisi Gli’nin ölümü ise basında kendine geniş bir yer bulmuş ve 2009’daki ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama’nın onu sevdiği hatırlatılmıştı. Topkapı Sarayı’nda da yüzyıllık bir kedi kapısı yakın zamanda restore edildi.

'Tripod kedi' fenomen oldu: Sosyal medya onu konuşuyor'Tripod kedi' fenomen oldu: Sosyal medya onu konuşuyor

Sarayın müdürü İlhan Kocaman, “Bu bölgede Kara Ağalar diye saraya hizmet eden bir grup var. Bunlar Kara Ağalar koğuşunda kalıyorlar ve koğuşun belli yerlerinde kedilerin rahat girip çıkması için kapılar yaptıklarını gördük.” ifadelerine yer vermişti.

