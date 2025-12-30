TÜİK’in 'taşıt' ihalesi tanıdığa gitti: AKP'li isim yine milyonlar alacak!

TÜİK’in 'taşıt' ihalesi tanıdığa gitti: AKP'li isim yine milyonlar alacak!
Yayınlanma:
“Kamuda tasarruf” söylemine karşın TÜİK’in 2026 yılı araç kiralama ihalesi, pazarlık usulüyle 239 milyon TL bedelle AKP’li aday adayı Mehmet Kaya’nın şirketine verildi; kamu ihalelerinde şeffaflık ve rekabet tartışmaları yeniden eleştiri konusu oldu.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İktidarın “kamuda tasarruf” söylemi, uygulamadaki örneklerle tartışma konusu oluyor. Kamu ihalelerinde şeffaflıktan uzak yöntemlerin tercih edilmesine yönelik eleştiriler sürerken, son örnek Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) görüldü.

TÜİK, Merkez Hizmet Binası ile 26 bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı il-ilçe birimleri için 2026 yılı araç kiralama hizmeti kapsamında ihaleye çıktı. Rekabeti sınırladığı gerekçesiyle sıkça eleştirilen “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilen ihale, 239 milyon 365 bin TL bedelle Kayatur Filo Kiralama A.Ş.’ye verildi.

TÜİK Türkiye'nin gelir tablosunu açıkladı: Zenginlerin hali yürek burktu!TÜİK Türkiye'nin gelir tablosunu açıkladı: Zenginlerin hali yürek burktu!

İhaleyi alan şirketin sahibi Mehmet Kaya’nın, AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olması dikkat çekti. Kaya’ya ait Kayatur Filo Kiralama A.Ş. ile Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin, kamudan aldığı çok sayıda ihale ile dikkat çekiyor.

2 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN İHALE

Kayatur’un bugüne kadar kamu kurumlarından aldığı 38 ihalenin toplam sözleşme bedelinin 1 milyar 260 milyon 591 bin TL’ye ulaştığı, Carpartner’ın ise yine 38 ihale karşılığında 746 milyon 716 bin TL’lik sözleşme yaptı. Bu ihalelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOKİ başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunu kapsadığı ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt
THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt