TÜİK’in 'taşıt' ihalesi tanıdığa gitti: AKP'li isim yine milyonlar alacak!

İktidarın “kamuda tasarruf” söylemi, uygulamadaki örneklerle tartışma konusu oluyor. Kamu ihalelerinde şeffaflıktan uzak yöntemlerin tercih edilmesine yönelik eleştiriler sürerken, son örnek Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) görüldü.

TÜİK, Merkez Hizmet Binası ile 26 bölge müdürlüğü ve bunlara bağlı il-ilçe birimleri için 2026 yılı araç kiralama hizmeti kapsamında ihaleye çıktı. Rekabeti sınırladığı gerekçesiyle sıkça eleştirilen “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilen ihale, 239 milyon 365 bin TL bedelle Kayatur Filo Kiralama A.Ş.’ye verildi.

İhaleyi alan şirketin sahibi Mehmet Kaya’nın, AKP’den Ankara milletvekili aday adayı olması dikkat çekti. Kaya’ya ait Kayatur Filo Kiralama A.Ş. ile Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin, kamudan aldığı çok sayıda ihale ile dikkat çekiyor.

2 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN İHALE

Kayatur’un bugüne kadar kamu kurumlarından aldığı 38 ihalenin toplam sözleşme bedelinin 1 milyar 260 milyon 591 bin TL’ye ulaştığı, Carpartner’ın ise yine 38 ihale karşılığında 746 milyon 716 bin TL’lik sözleşme yaptı. Bu ihalelerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TOKİ başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumunu kapsadığı ifade ediliyor.