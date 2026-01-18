Trump Erdoğan'ı da istemişti: 1 milyar dolar istediği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Barış Planı’nda ikinci aşama resmen başladı. Gazze için oluşturulan yeni yönetim yapısının merkezinde yer alan “Gazze Barış Kurulu” ile ilgili ayrıntılar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Bloomberg, Barış Kurulu üyelik tüzüğünün taslağına dayandırdığı haberinde, kurul üyeliği için mali bir şart öngörüldüğünü yazdı. Habere göre, davet edilen ülkeler üç yıl süreyle kurulda yer alabilecek. Bu sürenin sonunda üyeliğin devam edebilmesi için 1 milyar dolar ödeme yapılması gerekecek.

Taslak tüzükte, Kurul’a katılacak ülkelerin Trump tarafından davet edileceği ve her üyenin bir oy hakkına sahip olacağı ifade edildi. Kurulun başkanlığını Trump’ın üstleneceği, halefini ise yine başkanın atayacağı kaydedildi.

Barış Kurulu’nun, yılda en az bir kez “başkanın uygun gördüğü zaman ve yerde” oylama toplantıları yapacağı, gündemin de başkan onayına tabi olacağı belirtildi. Kurul ayrıca, yürütme kurulu ile birlikte en az üç ayda bir oylama yapılmayan toplantılar gerçekleştirecek. Üyelerin oyu ile bazı üyelerin görevden alınabilmesi de tüzükte yer alıyor.

İşte sürecin ikinci aşamasındaki 6 maddelik plan:

1-) Gazze Barış Kurulu Yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Gazze Barış Kurulu, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini tamamlamak ve silahsızlanma düzenlemelerini uygulamak için siyasi ve güvenlik zeminini hazırlamayı amaçlayan geçici bir heyet olarak tanımlanıyor. Beyaz Saray açıklamasında Bulgar siyasetçi ve eski BM Orta Doğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov'un, kurulun Gazze'deki temsilcisi olacağı belirtildi. Mladenov, savaş sonrası Gazze'nin günlük yönetimini üstlenecek olan 15 üyeli ayrı bir Filistin teknokrat komitesi olan Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin başkanlığını da yapacak.

2-) İsrail'in Gazze'den Ek Geri Çekilmesi İsrail ordusunun Gazze'nin güney ve doğu şeritleri ile kuzeydeki geniş alanlarda devam eden işgalini sonlandırarak ek geri çekilmeler yapması planlanıyor. İsrail ordusu, halen Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal altında tutuyor.

3-) Filistinli Grupların Silahsızlandırılması Hamas sorumluluklarını devretmeye hazır olduğunu açıklarken, silahlı gücünü koruma konusundaki tutumunu sürdürüyor. Grup, "Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan ve bu hakkı koruyan her türlü öneriye açık olduğunu" belirtiyor.

4-) Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi 15 Filistinli teknokrat üyeden oluşan komitenin, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde sivil işleri ve temel hizmetleri yöneteceği belirtiliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 18 Kasım'da kabul ettiği karar tasarısı, Gazze'de Trump liderliğindeki Gazze Barış Kurulu denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesini öngörüyor.

5-) Gazze'nin Yeniden İmarı İsrail saldırıları sonucu sivil altyapısının yüzde 90'ı tahrip olan Gazze'de geniş çaplı bir imar süreci başlatılması hedefleniyor. BM, bu imarın maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Yeniden imar çabaları kapsamında Refah Sınır Kapısı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.