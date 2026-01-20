Sabah 07.00 sularında TRT'nin Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tarihi dizilerin çekimlerinin yapıldığı 3 bin dönümlük dev arazide yangın çıktı. Yangının neden çıktığı bilinmezken alevleri görenler yetkililere ihbarda bulundu.

ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK

Dev arazide çıkan yangının büyümesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin 1 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeni ile platonun bir kısmında hasar meydana geldi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

TARİHİ DİZİLERİ İLE BİLİNİYOR

TRT'nin Çekmeköy'deki dev arazisinde çıkan yangın nedeniyle platform hasar aldı. Dev arazide birçok ülkede yayımlanan tarihi diziler de çekiliyordu.