TRT’nin en ünlü dizilerinin çekildiği dev plato yandı

Yayınlanma:
TRT'nin Çekmeköy'deki film ve dizilerin çekildiği 3 bin dönümlük arazideki platoda yangın çıktı. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Dev arazide tarihi dizilerin çekildiği biliniyor.

Sabah 07.00 sularında TRT'nin Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tarihi dizilerin çekimlerinin yapıldığı 3 bin dönümlük dev arazide yangın çıktı. Yangının neden çıktığı bilinmezken alevleri görenler yetkililere ihbarda bulundu.

istanbul-cekmekoyde-film-platosundaki-1125208-333897.jpg

ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK

Dev arazide çıkan yangının büyümesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin 1 saatlik mücadelesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Ekiplerin kontrol altına aldığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeni ile platonun bir kısmında hasar meydana geldi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

istanbul-cekmekoyde-film-platosundaki-1125207-333897.jpg

TARİHİ DİZİLERİ İLE BİLİNİYOR

TRT'nin Çekmeköy'deki dev arazisinde çıkan yangın nedeniyle platform hasar aldı. Dev arazide birçok ülkede yayımlanan tarihi diziler de çekiliyordu.

istanbul-cekmekoyde-film-platosundaki-1125206-333897.jpg

Kaynak:DHA

Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
Türkiye
17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!
17 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı!
AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi
AKP'nin 2025 karnesi paylaşıldı: Oy verenler bile geçer not vermedi
Pestisit krizinde reçete dönemi! Satana para cezası geliyor
Pestisit krizinde reçete dönemi! Satana para cezası geliyor