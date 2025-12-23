Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay, 13 Ekim tarihinde İncirliova ilçe merkezinde gerçekleşti. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni bölgeden geçtiği sırada, Selvi Polat ve 10 yaşındaki torunu rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışıyordu. Trenin hızla yaklaştığını fark eden Polat, son bir hamleyle yanındaki torununu rayların dışına iterek mutlak bir ölümden kurtardı. Ancak kendisi trenin çarpması sonucu ağır darbeler alarak rayların kenarına savruldu.

71 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI SON BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selvi Polat, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Vücudunda ağır hasarlar oluşan Polat, yaklaşık iki buçuk aydır hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyordu. Bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Polat’ın vefatı, ailesini ve İncirliova halkını yasa boğdu.

Torununu kurtarmak pahasına canını ortaya koyan kahraman kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.