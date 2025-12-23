Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!

Torununu trenin altında kalmaktan kurtarmıştı: Yaşam mücadelesini kaybetti!
Yayınlanma:
Aydın’ın İncirliova ilçesinde, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken üzerine doğru gelen treni fark edip 10 yaşındaki torununu iterek kurtaran Selvi Polat’tan acı haber geldi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki kadın, 71 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ekim tarihinde İncirliova ilçe merkezinde gerçekleşti. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni bölgeden geçtiği sırada, Selvi Polat ve 10 yaşındaki torunu rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışıyordu. Trenin hızla yaklaştığını fark eden Polat, son bir hamleyle yanındaki torununu rayların dışına iterek mutlak bir ölümden kurtardı. Ancak kendisi trenin çarpması sonucu ağır darbeler alarak rayların kenarına savruldu.

kaza.jpg

71 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI SON BULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Selvi Polat, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Vücudunda ağır hasarlar oluşan Polat, yaklaşık iki buçuk aydır hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyordu. Bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Polat’ın vefatı, ailesini ve İncirliova halkını yasa boğdu.

Arkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attıArkadaşlarının evini kundakladı! Ölümlü yangında suçu da onlara attı

Torununu kurtarmak pahasına canını ortaya koyan kahraman kadının cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

torununu-trenin-altinda-kalmaktan-kurtar-1076646-319435.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Türkiye
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye on binlerce liralık ceza
"Dur" ihtarına uymayan sürücüye on binlerce liralık ceza
Devrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları unutulmadı
Devrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları unutulmadı
İnan Güney'den kızına duygusal mesaj
İnan Güney'den kızına duygusal mesaj