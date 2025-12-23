Torununu hayatını kurtardı: Kendisi hayatını kaybetti

Torununu hayatını kurtardı: Kendisi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran Selvi Polat (50), tedavi gördüğü hastanede 71 gün sonra yaşamını yitirdi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 13 Ekim saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı.

TORUNUNU KURTARDI AMA KENDİSİ KURTULAMADI

10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran Polat, kaza sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Selvi Polat, ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

torununu-trenin-altinda-kalmaktan-kurtaran.jpg

Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı, kendisinin ise yaralandığı belirlendi.

Polat, bugün tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

