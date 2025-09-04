Torununu darbeden babanne adli kontrolle serbest

Torununu darbeden babanne adli kontrolle serbest
Yayınlanma:
İzmir'de, M.E.Ş.'yi (7) darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan babaanne F.Ş. (70), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, annesi ve babası ayrı olan ve velayeti babasında bulunan M.E.Ş., babasının işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi. O anlar, M.E.Ş. tarafından gizlice cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.Ş., M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
FETÖ operasyonunda çok sayıda tutuklu! Ali Yerlikaya duyurdu
FETÖ operasyonunda çok sayıda tutuklu! Ali Yerlikaya duyurdu
Mersin'de skandal: Piyasaya sürülmeye hazırlanan 60 bin bozuk yumurta ele geçirildi
Mersin'de skandal: Piyasaya sürülmeye hazırlanan 60 bin bozuk yumurta ele geçirildi
Futbol maçı öncesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Samsunspor taraftarı da tutuklandı
Futbol maçı öncesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti! Samsunspor taraftarı da tutuklandı