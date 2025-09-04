Torununu darbeden babanne adli kontrolle serbest

İzmir'in Konak ilçesinde, annesi ve babası ayrı olan ve velayeti babasında bulunan M.E.Ş., babasının işte olduğu sırada babaannesi F.Ş. tarafından darbedildi. O anlar, M.E.Ş. tarafından gizlice cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.Ş., M.E.Ş. ise devlet korumasına alındı.