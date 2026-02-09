TOKİ Yozgat kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ Yozgat kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yozgat’ta yapılacak 2 bin 858 konut için kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin resmî YouTube hesabından canlı yayımlanacak; kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler ilgili sorgulama ekranlarında ilan edilecek.

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Yozgat'de TOKİ kura çekilişi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Yozgat TOKİ kura çekilişi Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Karatepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, No:57 - 66100 Yozgat Merkez/YOZGAT

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

YOZGAT'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Paylaşılan proje listesine göre Yozgat'ta konut dağılımı şöyle:

SIRA NOPROJE ADIKONUT SAYISI
1YOZGAT MERKEZ630
2AKDAĞMADENİ200
3AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN63
4AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ50
5AYDINCIK47
6BOĞAZLIYAN200
7BOĞAZLIYAN SIRÇALI60
8BOĞAZLIYAN UZUNLU63
9BOĞAZLIYAN YAMAÇLI63
10ÇANDIR70
11ÇAYIRALAN94
12ÇEKEREK120
13ÇEKEREK ÖZÜKAVAK47
14KADIŞEHRİ100
15SARAYKENT ve OZAN100
16SARIKAYA110
17SARIKAYA KARAYAKUP47
18SORGUN300
19SORGUN ÇİĞDEMLİ94
20SORGUN YENİYER50
21ŞEFAATLİ100
22YENİFAKILI60
23YERKÖY190

YOZGAT’TA TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı günü Bilecik’te yapılacak.








Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

