TOKİ Yozgat kura çekilişi - Canlı İzle
YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Yozgat'de TOKİ kura çekilişi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.
YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Yozgat TOKİ kura çekilişi Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak.
Adres:
Karatepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, No:57 - 66100 Yozgat Merkez/YOZGAT
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
YOZGAT'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?
Paylaşılan proje listesine göre Yozgat'ta konut dağılımı şöyle:
|SIRA NO
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|YOZGAT MERKEZ
|630
|2
|AKDAĞMADENİ
|200
|3
|AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN
|63
|4
|AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ
|50
|5
|AYDINCIK
|47
|6
|BOĞAZLIYAN
|200
|7
|BOĞAZLIYAN SIRÇALI
|60
|8
|BOĞAZLIYAN UZUNLU
|63
|9
|BOĞAZLIYAN YAMAÇLI
|63
|10
|ÇANDIR
|70
|11
|ÇAYIRALAN
|94
|12
|ÇEKEREK
|120
|13
|ÇEKEREK ÖZÜKAVAK
|47
|14
|KADIŞEHRİ
|100
|15
|SARAYKENT ve OZAN
|100
|16
|SARIKAYA
|110
|17
|SARIKAYA KARAYAKUP
|47
|18
|SORGUN
|300
|19
|SORGUN ÇİĞDEMLİ
|94
|20
|SORGUN YENİYER
|50
|21
|ŞEFAATLİ
|100
|22
|YENİFAKILI
|60
|23
|YERKÖY
|190
YOZGAT’TA TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla
BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı günü Bilecik’te yapılacak.