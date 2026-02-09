YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Yozgat'de TOKİ kura çekilişi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Salonda yer alamayan vatandaşlar kura çekimini TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edebilecek. Çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek listeler resmi platformlarda erişime açılacak.

YOZGAT TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Yozgat TOKİ kura çekilişi Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda yapılacak.

Adres:

Karatepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, No:57 - 66100 Yozgat Merkez/YOZGAT

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

YOZGAT'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Paylaşılan proje listesine göre Yozgat'ta konut dağılımı şöyle:

SIRA NO PROJE ADI KONUT SAYISI 1 YOZGAT MERKEZ 630 2 AKDAĞMADENİ 200 3 AKDAĞMADENİ BELEKÇEHAN 63 4 AKDAĞMADENİ OLUKÖZÜ 50 5 AYDINCIK 47 6 BOĞAZLIYAN 200 7 BOĞAZLIYAN SIRÇALI 60 8 BOĞAZLIYAN UZUNLU 63 9 BOĞAZLIYAN YAMAÇLI 63 10 ÇANDIR 70 11 ÇAYIRALAN 94 12 ÇEKEREK 120 13 ÇEKEREK ÖZÜKAVAK 47 14 KADIŞEHRİ 100 15 SARAYKENT ve OZAN 100 16 SARIKAYA 110 17 SARIKAYA KARAYAKUP 47 18 SORGUN 300 19 SORGUN ÇİĞDEMLİ 94 20 SORGUN YENİYER 50 21 ŞEFAATLİ 100 22 YENİFAKILI 60 23 YERKÖY 190

YOZGAT’TA TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’de n başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı günü Bilecik’te yapılacak.















