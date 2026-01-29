Niğde TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki resmi adreslerden sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste ve sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor, isim sorgulanabiliyor.

Niğde TOKİ kura sonucu ilçelere göre asil ve yedek listeleri

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Niğde genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Niğde’te kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra listelerin sisteme düşmesi zaman alabilir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir.

İlçe Konut Sayısı Merkez 1140 Niğde Merkez Kura Sonuçları Merkez (Aktaş) 73 Merkez (Aktaş) Kura Sonuçları Merkez (Edikli) 50 Merkez (Edikli) Kura Sonuçları Merkez (Hacıabdullah) 79 Merkez (Hacıabdullah) Kura Sonuçları Merkez (Karaatlı) 60 Merkez (Karaatlı) Kura Sonuçları Merkez (Yeşilgölcük) 60 Merkez (Yeşilgölcük) Kura Sonuçları Altunhisar 200 Altunhisar Kura Sonuçları Altunhisar (Keçikalesi) 63 Altunhisar (Keçikalesi) Kura Sonuçları Bor 300 Bor Kura Sonuçları Bor (Bahçeli) 94 Bor (Bahçeli) Kura Sonuçları Bor (Çukurkuyu) 94 Bor (Çukurkuyu) Kura Sonuçları Bor (Kemerhisar) 63 Bor (Kemerhisar) Kura Sonuçları Çamardı 94 Çamardı Kura Sonuçları Çiftlik 108 Çiftlik Kura Sonuçları Çiftlik (Divarlı) 126 Çiftlik (Divarlı) Kura Sonuçları TOPLAM 2604

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kura çekimi sonucunda adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesini talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapan vatandaşlar, bankaların yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir. Halkbank TOKİ İade Talep Ekranı Emlak Katılım TOKİ İade Talep Ekranı

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

İade süreci ve ekran bağlantıları, başvuru yapılan bankaya göre değişebileceği için vatandaşların işlemler sırasında bankalarının resmi kanallarını kullanması önerilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü;

Karabük

Ordu

Aksaray

Şehirlerinde yapılacak. 3 şehirde toplam 7 bin 287 ev hak sahiplerini bulacak.

Niğde TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade eklinde.

Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi Fiyat Aylık Taksit 1+1 (55 m²) 1.800.000 TL 6.750 TL’den başlayan 2+1 (65 m²) 2.200.000 TL 8.250 TL’den başlayan 2+1 (80 m²) 2.650.000 TL 9.938 TL’den başlayan

