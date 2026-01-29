Niğde TOKİ kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Niğde TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.
Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki resmi adreslerden sonuçlarına ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
- Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste ve sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor, isim sorgulanabiliyor.
Niğde TOKİ kura sonucu ilçelere göre asil ve yedek listeleri
TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Niğde genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Niğde’te kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:
Kura çekimi tamamlandıktan sonra listelerin sisteme düşmesi zaman alabilir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir.
İlçe
Konut Sayısı
Merkez
1140
Niğde Merkez Kura Sonuçları
Merkez (Aktaş)
73
Merkez (Aktaş) Kura Sonuçları
Merkez (Edikli)
50
Merkez (Edikli) Kura Sonuçları
Merkez (Hacıabdullah)
79
Merkez (Hacıabdullah) Kura Sonuçları
Merkez (Karaatlı)
60
Merkez (Karaatlı) Kura Sonuçları
Merkez (Yeşilgölcük)
60
Merkez (Yeşilgölcük) Kura Sonuçları
Altunhisar
200
Altunhisar Kura Sonuçları
Altunhisar (Keçikalesi)
63
Altunhisar (Keçikalesi) Kura Sonuçları
Bor
300
Bor Kura Sonuçları
Bor (Bahçeli)
94
Bor (Bahçeli) Kura Sonuçları
Bor (Çukurkuyu)
94
Bor (Çukurkuyu) Kura Sonuçları
Bor (Kemerhisar)
63
Bor (Kemerhisar) Kura Sonuçları
Çamardı
94
Çamardı Kura Sonuçları
Çiftlik
108
Çiftlik Kura Sonuçları
Çiftlik (Divarlı)
126
Çiftlik (Divarlı) Kura Sonuçları
TOPLAM
2604
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.
Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?
Kura çekimi sonucunda adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesini talep edebilir.
- Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapan vatandaşlar, bankaların yönlendirdiği özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.
- Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.
İade süreci ve ekran bağlantıları, başvuru yapılan bankaya göre değişebileceği için vatandaşların işlemler sırasında bankalarının resmi kanallarını kullanması önerilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü;
- Karabük
- Ordu
- Aksaray
Şehirlerinde yapılacak. 3 şehirde toplam 7 bin 287 ev hak sahiplerini bulacak.
Niğde TOKİ fiyatları ve ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade eklinde.
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:
Konut Tipi
Fiyat
Aylık Taksit
1+1 (55 m²)
1.800.000 TL
6.750 TL’den başlayan
2+1 (65 m²)
2.200.000 TL
8.250 TL’den başlayan
2+1 (80 m²)
2.650.000 TL
9.938 TL’den başlayan