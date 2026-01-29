Niğde TOKİ kura sonuçları: Asil ve yedek listeler

Niğde TOKİ kura sonuçları: Asil ve yedek listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Niğde için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Niğde genelinde yapılacak 2 bin 604 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Niğde TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar resmi sorgulama ekranları üzerinden erişime açıldı.

Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki resmi adreslerden sonuçlarına ulaşabiliyor:

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste ve sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor, isim sorgulanabiliyor.

Niğde TOKİ kura sonucu ilçelere göre asil ve yedek listeleri

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Niğde genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında erişime açıldı. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçeye göre sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan resmi verilere göre Niğde’te kura ile dağıtılan konutlar ilçe bazında şu şekilde:

Kura çekimi tamamlandıktan sonra listelerin sisteme düşmesi zaman alabilir. Listeler sisteme yüklendiğinde tablomuza eklenecektir.

İlçe

Konut Sayısı

Merkez

1140

Niğde Merkez Kura Sonuçları

Merkez (Aktaş)

73

Merkez (Aktaş) Kura Sonuçları

Merkez (Edikli)

50

Merkez (Edikli) Kura Sonuçları

Merkez (Hacıabdullah)

79

Merkez (Hacıabdullah) Kura Sonuçları

Merkez (Karaatlı)

60

Merkez (Karaatlı) Kura Sonuçları

Merkez (Yeşilgölcük)

60

Merkez (Yeşilgölcük) Kura Sonuçları

Altunhisar

200

Altunhisar Kura Sonuçları

Altunhisar (Keçikalesi)

63

Altunhisar (Keçikalesi) Kura Sonuçları

Bor

300

Bor Kura Sonuçları

Bor (Bahçeli)

94

Bor (Bahçeli) Kura Sonuçları

Bor (Çukurkuyu)

94

Bor (Çukurkuyu) Kura Sonuçları

Bor (Kemerhisar)

63

Bor (Kemerhisar) Kura Sonuçları

Çamardı

94

Çamardı Kura Sonuçları

Çiftlik

108

Çiftlik Kura Sonuçları

Çiftlik (Divarlı)

126

Çiftlik (Divarlı) Kura Sonuçları

TOPLAM

2604

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek.

Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada çıkmayanlar katılım bedeli iadesini nasıl alır?

Kura çekimi sonucunda adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesini talep edebilir.

İade süreci ve ekran bağlantıları, başvuru yapılan bankaya göre değişebileceği için vatandaşların işlemler sırasında bankalarının resmi kanallarını kullanması önerilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Bir sonraki TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 30 Ocak Cuma günü;

  • Karabük
  • Ordu
  • Aksaray

Şehirlerinde yapılacak. 3 şehirde toplam 7 bin 287 ev hak sahiplerini bulacak.

Niğde TOKİ fiyatları ve ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade eklinde.
Konut tiplerine göre TOKİ tarafından açıklanan fiyatlar ise şöyle:

Konut Tipi

Fiyat

Aylık Taksit

1+1 (55 m²)

1.800.000 TL

6.750 TL’den başlayan

2+1 (65 m²)

2.200.000 TL

8.250 TL’den başlayan

2+1 (80 m²)

2.650.000 TL

9.938 TL’den başlayan

TOKİ'de 9 il için kura tarihi belli olduTOKİ'de 9 il için kura tarihi belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Türkiye
Dolandırıcılıktan ceza alan müteahhit ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı!
Dolandırıcılıktan ceza alan müteahhit ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı!
Çanakkale Boğazı'nda fırtına engeli!
Çanakkale Boğazı'nda fırtına engeli!
Ümraniye'de 4. kattan atlayan genç çiftin sağlık durumları belli oldu
Ümraniye'de 4. kattan atlayan genç çiftin sağlık durumları belli oldu