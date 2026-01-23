Manisa TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

TOKİ Resmi Sitesi TCKN ile Kura Sonucu Sorgula: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama

Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları Lİstesi: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste, sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Manisa TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri belirlendi

TOKİ’nin paylaştığı resmi bilgilere göre, Manisa genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında paylaşılacak. Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları ilçeye göre kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan verilere göre Manisa’da kura yöntemiyle dağıtılan konutların ilçe bazlı dağılımı ise şu şekilde:

İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz.

Canı İzle - TOKİ Manisa kura çekilişi

İlçe Konut Sayısı Kura Sonucu Merkez (Şehzadeler – Yunusemre) 3.500 Manisa Merkez Kura Sonucu Öğren Akhisar 1.000 Akhisar Kura Sonucu Öğren Alaşehir 200 Alaşehir Kura Sonucu Öğren Demirci 200 Demirci Kura Sonucu Öğren Gölmarmara 110 Gölmarmara Kura Sonucu Öğren Gördes 100 Gördes Kura Sonucu Öğren Kırkağaç 49 Kırkağaç Kura Sonucu Öğren Kula 350 Kula Kura Sonucu Öğren Salihli 500 Salihli Kura Sonucu Öğren Saruhanlı 350 Saruhanlı Kura Sonucu Öğren Selendi 100 Selendi Kura Sonucu Öğren Soma 250 Soma Kura Sonucu Öğren Turgutlu 750 Turgutlu Kura Sonucu Öğren TOPLAM 7.459 —

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada çıkmayanlar ne zaman ve nasıl iade alabilir?

Kurada çıkmayan vatandaşlar kura çekiminden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bankalardan katılım payı iadesini talep edebilir. Emlak Konut Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapan vatandaşlar özel TOKİ iade sorgulama ekranlarından talepte bulunabilir. Ziraat Bankası üstünden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden gerçekleştirebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Manisa TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları ülke genelinde aynı şekilde uygulanıyor. Buna göre konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânıyla satışa sunuluyor.

TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlıyor.



