TOKİ Manisa kura sonuçları, isim sorgulama ve listeler
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Manisa için düzenlenen kura çekimi tamamlandı. 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Manisa genelinde yapılacak 7 bin 459 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi.

Manisa TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:

Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste, sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.

Manisa TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri belirlendi

TOKİ’nin paylaştığı resmi bilgilere göre, Manisa genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında paylaşılacak. Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları ilçeye göre kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ tarafından açıklanan verilere göre Manisa’da kura yöntemiyle dağıtılan konutların ilçe bazlı dağılımı ise şu şekilde:

İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz.

Canı İzle - TOKİ Manisa kura çekilişiCanı İzle - TOKİ Manisa kura çekilişi

İlçe

Konut Sayısı

Kura Sonucu

Merkez (Şehzadeler – Yunusemre)

3.500

Manisa Merkez Kura Sonucu Öğren

Akhisar

1.000

Akhisar Kura Sonucu Öğren

Alaşehir

200

Alaşehir Kura Sonucu Öğren

Demirci

200

Demirci Kura Sonucu Öğren

Gölmarmara

110

Gölmarmara Kura Sonucu Öğren

Gördes

100

Gördes Kura Sonucu Öğren

Kırkağaç

49

Kırkağaç Kura Sonucu Öğren

Kula

350

Kula Kura Sonucu Öğren

Salihli

500

Salihli Kura Sonucu Öğren

Saruhanlı

350

Saruhanlı Kura Sonucu Öğren

Selendi

100

Selendi Kura Sonucu Öğren

Soma

250

Soma Kura Sonucu Öğren

Turgutlu

750

Turgutlu Kura Sonucu Öğren

TOPLAM

7.459

Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?

Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.

Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.

Kurada çıkmayanlar ne zaman ve nasıl iade alabilir?

Kurada çıkmayan vatandaşlar kura çekiminden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bankalardan katılım payı iadesini talep edebilir. Emlak Konut Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapan vatandaşlar özel TOKİ iade sorgulama ekranlarından talepte bulunabilir. Ziraat Bankası üstünden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden gerçekleştirebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

Manisa TOKİ konutlarının ödeme şartları

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları ülke genelinde aynı şekilde uygulanıyor. Buna göre konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânıyla satışa sunuluyor.

TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlıyor.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

