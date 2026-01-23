TOKİ Manisa kura sonuçları, isim sorgulama ve listeler
Manisa TOKİ kura sonuçlarını nereden öğrenebilirsiniz?
Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanırken, çekilişin ardından sonuçlar resmi platformlar üzerinden erişime açıldı. Kura sonuçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki resmi adresler üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sonuçlarına ulaşabiliyor:
TOKİ Resmi Sitesi TCKN ile Kura Sonucu Sorgula: https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/
e-Devlet: https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama
Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları Lİstesi: https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari
Bu ekranlar üzerinden asil liste, yedek liste, sıra numarası bilgileri görüntülenebiliyor.
Manisa TOKİ kura sonucu asil ve yedek listeleri belirlendi
TOKİ’nin paylaştığı resmi bilgilere göre, Manisa genelinde belirlenen asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazında paylaşılacak. Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları ilçeye göre kura sonuçlarını sorgulayabiliyor.
TOKİ tarafından açıklanan verilere göre Manisa’da kura yöntemiyle dağıtılan konutların ilçe bazlı dağılımı ise şu şekilde:
İlçe bazında listeler sisteme geç yüklenmektedir. Yüklendiklerinde tablo güncellenecektir. Kura çekilişini canlı yayından takip edebilirsiniz.
İlçe
Konut Sayısı
Kura Sonucu
Merkez (Şehzadeler – Yunusemre)
3.500
Manisa Merkez Kura Sonucu Öğren
Akhisar
1.000
Akhisar Kura Sonucu Öğren
Alaşehir
200
Alaşehir Kura Sonucu Öğren
Demirci
200
Demirci Kura Sonucu Öğren
Gölmarmara
110
Gölmarmara Kura Sonucu Öğren
Gördes
100
Gördes Kura Sonucu Öğren
Kırkağaç
49
Kırkağaç Kura Sonucu Öğren
Kula
350
Kula Kura Sonucu Öğren
Salihli
500
Salihli Kura Sonucu Öğren
Saruhanlı
350
Saruhanlı Kura Sonucu Öğren
Selendi
100
Selendi Kura Sonucu Öğren
Soma
250
Soma Kura Sonucu Öğren
Turgutlu
750
Turgutlu Kura Sonucu Öğren
TOPLAM
7.459
—
Asil ve yedek listede yer alanlar ne yapacak?
Kura sonucunda asil listede ismi yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama sürecine dahil edilecek. Yedek listede bulunan adaylar ise, asil hak sahiplerinden feragat edilmesi durumunda, belirlenen sıra doğrultusunda hak sahibi olacak.
Sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin detaylar TOKİ tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacak.
Kurada çıkmayanlar ne zaman ve nasıl iade alabilir?
Kurada çıkmayan vatandaşlar kura çekiminden 5 gün sonra ödeme yaptıkları bankalardan katılım payı iadesini talep edebilir. Emlak Konut Bankası ve Halk Bankası ile ödeme yapan vatandaşlar özel TOKİ iade sorgulama ekranlarından talepte bulunabilir. Ziraat Bankası üstünden ödeme yapan vatandaşlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden gerçekleştirebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
Manisa TOKİ konutlarının ödeme şartları
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları ülke genelinde aynı şekilde uygulanıyor. Buna göre konutlar %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade imkânıyla satışa sunuluyor.
TOKİ tarafından açıklanan fiyatlara göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor. 2+1 (65 m²) dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlenirken, aylık ödemeler 8 bin 250 TL’den itibaren uygulanıyor. 2+1 (80 m²) dairelerin satış fiyatı ise 2 milyon 650 bin TL olurken, bu konutlar için aylık taksitler 9 bin 938 TL’den başlıyor.