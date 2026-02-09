KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Kütahya’daki TOKİ kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Salona giremeyenler çekilişi TOKİ’nin resmî YouTube hesabından canlı izleyebilecek. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek isim listeleri resmî kanallar üzerinden sorgulamaya açılacak.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kütahya TOKİ kura çekilişi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Adres:

Yunusemre, 43020 Kütahya Merkez/Kütahya

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

KÜTAHYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Paylaşılan proje listesine göre Kütahya'da konut dağılımı şöyle:

SIRA NO PROJE ADI KONUT SAYISI 1 KÜTAHYA MERKEZ 1174 2 MERKEZ SEYİTÖMER 47 3 ALTINTAŞ 200 4 ASLANAPA 96 5 ÇAVDARHİSAR 70 6 DOMANİÇ 70 7 DOMANİÇ ÇUKURCA 47 8 DUMLUPINAR 47 9 EMET 96 10 GEDİZ 200 11 GEDİZ ESKİGEDİZ 47 12 GEDİZ GÖKLER 47 13 GEDİZ YENİKENT 47 14 HİSARCIK 63 15 PAZARLAR 70 16 SİMAV 250 17 SİMAV AKDAĞ 47 18 SİMAV ÇİTGÖL 47 19 SİMAV DEMİRCİ 47 20 SİMAV KUŞU 47 21 SİMAV NAŞA 47 22 ŞAPHANE 70 23 TAVŞANLI 575 24 TAVŞANLI KURUÇAY 47 25 TAVŞANLI TEPECİK 47 26 TAVŞANLI TUNÇBİLEK 47

KÜTAHYA’DE TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’de n başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı günü Bilecik'te yapılacak.













