TOKİ Kütahya kura çekilişi - Canlı İzle
KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Kütahya’daki TOKİ kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Salona giremeyenler çekilişi TOKİ’nin resmî YouTube hesabından canlı izleyebilecek. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek isim listeleri resmî kanallar üzerinden sorgulamaya açılacak.
KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?
Kütahya TOKİ kura çekilişi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Adres:
Yunusemre, 43020 Kütahya Merkez/Kütahya
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
KÜTAHYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?
Paylaşılan proje listesine göre Kütahya'da konut dağılımı şöyle:
|SIRA NO
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|KÜTAHYA MERKEZ
|1174
|2
|MERKEZ SEYİTÖMER
|47
|3
|ALTINTAŞ
|200
|4
|ASLANAPA
|96
|5
|ÇAVDARHİSAR
|70
|6
|DOMANİÇ
|70
|7
|DOMANİÇ ÇUKURCA
|47
|8
|DUMLUPINAR
|47
|9
|EMET
|96
|10
|GEDİZ
|200
|11
|GEDİZ ESKİGEDİZ
|47
|12
|GEDİZ GÖKLER
|47
|13
|GEDİZ YENİKENT
|47
|14
|HİSARCIK
|63
|15
|PAZARLAR
|70
|16
|SİMAV
|250
|17
|SİMAV AKDAĞ
|47
|18
|SİMAV ÇİTGÖL
|47
|19
|SİMAV DEMİRCİ
|47
|20
|SİMAV KUŞU
|47
|21
|SİMAV NAŞA
|47
|22
|ŞAPHANE
|70
|23
|TAVŞANLI
|575
|24
|TAVŞANLI KURUÇAY
|47
|25
|TAVŞANLI TEPECİK
|47
|26
|TAVŞANLI TUNÇBİLEK
|47
KÜTAHYA’DE TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla
BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı günü Bilecik'te yapılacak.