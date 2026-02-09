TOKİ Kütahya kura çekilişi - Canlı İzle

TOKİ Kütahya kura çekilişi - Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya’da inşa edilecek 3 bin 592 konut için kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş TOKİ’nin resmî YouTube kanalından canlı yayımlanacak; çekilişin ardından asil ve yedek listeler ilgili sorgulama ekranlarında duyurulacak.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Kütahya’daki TOKİ kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de yapılacak. Salona giremeyenler çekilişi TOKİ’nin resmî YouTube hesabından canlı izleyebilecek. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek isim listeleri resmî kanallar üzerinden sorgulamaya açılacak.

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

Kütahya TOKİ kura çekilişi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Adres:

Yunusemre, 43020 Kütahya Merkez/Kütahya

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek; ek olarak hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

KÜTAHYA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT VERİLECEK?

Paylaşılan proje listesine göre Kütahya'da konut dağılımı şöyle:

SIRA NOPROJE ADIKONUT SAYISI
1KÜTAHYA MERKEZ1174
2MERKEZ SEYİTÖMER47
3ALTINTAŞ200
4ASLANAPA96
5ÇAVDARHİSAR70
6DOMANİÇ70
7DOMANİÇ ÇUKURCA47
8DUMLUPINAR47
9EMET96
10GEDİZ200
11GEDİZ ESKİGEDİZ47
12GEDİZ GÖKLER47
13GEDİZ YENİKENT47
14HİSARCIK63
15PAZARLAR70
16SİMAV250
17SİMAV AKDAĞ47
18SİMAV ÇİTGÖL47
19SİMAV DEMİRCİ47
20SİMAV KUŞU47
21SİMAV NAŞA47
22ŞAPHANE70
23TAVŞANLI575
24TAVŞANLI KURUÇAY47
25TAVŞANLI TEPECİK47
26TAVŞANLI TUNÇBİLEK47

KÜTAHYA’DE TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 10 Şubat Salı günü Bilecik'te yapılacak.







Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

