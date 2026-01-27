Kilis TOKİ kura çekimi canlı yayını

Kilis’te TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00’de yapılacak.

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

Kilis TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Kilis TOKİ kura çekimi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Adres:

Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:84 KİLİS

Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresinden ilan edilecek. Ayrıca hak sahipleri kura sonuçlarını TOKİ resmi sitesi ya da e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Not: Başvuru sayısının konut sayısından az olduğu ilçelerde, başvuru yapan vatandaşlar doğrudan asil hak sahibi sayılacak.

Kilis’te hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kilis’te konut dağılımı ilçe bazında şöyle:

İlçe Konut Sayısı Merkez 800 Elbeyli 100 Musabeyli 170 Polateli 100 TOPLAM 1.170

Elbeyli: Geçerli başvuru sayısı planlanan konut sayısından az olduğu için kura çekilmeyecek, başvuru yapanların tamamı hak sahibi kabul edilecek.

Musabeyli: Geçerli başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için Hak Sahibi Belirleme Kurası çekilmeyecek; tabloda yer alan bilgiye göre geçerli 53 başvuru asil hak sahibi olarak belirlenmiş durumda.

Kilis’te TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

Anadolu illerinde fiyatlar, konut tipine göre farklılık gösterebiliyor. Buna göre 1+1 (55 m²) dairelerin satış bedeli 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksitler 6 bin 750 TL’den başlıyor.

2+1 (65 m²) daireler 2 milyon 200 bin TL fiyatla satışa çıkarken, bu tip konutlarda aylık ödeme tutarları 8 bin 250 TL’den başlıyor.

2+1 (80 m²) dairelerde ise satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL seviyesinde olurken, aylık taksitler 9 bin 938 TL’den itibaren uygulanıyor.

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 28 Ocak Çarşamba günü Sinop’ta yapılacak ve 947 konut hak sahiplerini bulacak.

TOKİ'de 9 il için kura tarihi belli oldu