TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları

TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları
Yayınlanma:
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kahramanmaraş'da yapılacak toplam 8 bin 195 konut için kura çekimi 6 Şubat depreminin arifesinde, 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kahramanmaraş'da yapılacak toplam 8 bin 195 konut için kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Kahramanmaraş'ta konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA
NO		İLÇE /
PROJE ADI		KONUT
SAYISI		KURA
SONUCU
1KAHRAMANMARAŞ MERKEZ
(DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT)		4800KAHRAMANMARAŞ MERKEZ
(DULKADİROĞLU,ONİKİŞUBAT)
KURA SONUCU
2AFŞİN600AFŞİN KURA SONUCU
3ANDIRIN50ANDIRIN KURA SONUCU
4ÇAĞLAYANCERİT30ÇAĞLAYANCERİT KURA SONUCU
5EKİNÖZÜ35EKİNÖZÜ KURA SONUCU
6ELBİSTAN1500ELBİSTAN KURA SONUCU
7GÖKSUN180GÖKSUN KURA SONUCU
8NURHAK250NURHAK KURA SONUCU
9PAZARCIK400PAZARCI KKURA SONUCU
10TÜRKOĞLU350TÜRKOĞLU KURA SONUCU
TOPLAM8195

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?

KAHRAMANMARAŞ TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi nerede yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak.

TOKİ Şubat kura takvimi belli olduTOKİ Şubat kura takvimi belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Türkiye
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Yeni yasa yolda: Steam ve Epic Games kapatılacak mı?
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Bir İstanbul Valiliği eksikti! Koca araziyi satacaklar: Her yer bitti sıra ormanın dibine geldi
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek
Müjdeyi belediye verdi: Ücretsiz değiştirilecek