TOKİ inşaatında parasını alamayan işçi çatıya çıktı!

Malatya’da TOKİ şantiyesinde çalışan Zekeriya Peltek, parasını alamadığı gerekçesiyle inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Malatya İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi’nde bulunan TOKİ rezerv alanında, taşeron firmadan alacaklarını tahsil edemediklerini öne süren işçiler eylem yaptı. Bu sırada uzun süredir şantiyede çalışan Zekeriya Peltek, 6 katlı binanın çatısına çıkarak “Parasını alamazsam atlayacağım” diyerek intihar girişiminde bulundu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olası bir düşme durumuna karşı şişme yatak açtı. Çevrede toplanan vatandaşlar da yaşananları merakla izledi.

toki.jpg

Peltek, polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmaları sonucunda eyleminden vazgeçti ve güvenli şekilde çatıyı terk etti. Olay sırasında şantiyede fayans işinde çalışan 17 kişi ile birlikte iş yaptığı öğrenilen Peltek’in, taşeron firmadan 2 milyon 100 bin TL alacağı bulunduğu iddia edildi.

Yetkililer, işçilerin alacaklarının ödenmesi ve benzer olayların önlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

