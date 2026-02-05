TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak toplam 4 bin 370 konut için kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?
Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:
- Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları
- TOKİ kura sonuç sorgulama
- e-Devlet Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER
Paylaşılan proje listesine göre Afyonkarahisar'da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.
|SIRA
NO
|iLÇE /
PROJE ADI
|KONUT
SAYISI
|KURA
SONUCU
|1
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ
|900
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ KURA SONUCU
|2
|MERKEZ BEYYAZI
|50
|MERKEZ BEYYAZI KURA SONUCU
|3
|MERKEZ ÇAYIRBAĞ
|50
|MERKEZ ÇAYIRBAĞ KURA SONUCU
|4
|MERKEZ FETHİBEY
|79
|MERKEZ FETHİBEY KURA SONUCU
|5
|MERKEZ GEBECELER
|79
|MERKEZ GEBECELER KURA SONUCU
|6
|MERKEZ IŞIKLAR
|50
|MERKEZ IŞIKLAR KURA SONUCU
|7
|MERKEZ KOCATEPE
|110
|MERKEZ KOCATEPE KURA SONUCU
|8
|MERKEZ NURİBEY
|94
|MERKEZ NURİBEY KURA SONUCU
|9
|MERKEZ SÜLÜMENLİ
|50
|MERKEZ SÜLÜMENLİ KURA SONUCU
|10
|BAŞMAKÇI
|79
|BAŞMAKÇI KURA SONUCU
|11
|BAYAT
|79
|BAYAT KURA SONUCU
|12
|BOLVADİN
|100
|BOLVADİN KURA SONUCU
|13
|BOLVADİN DİŞLİ
|63
|BOLVADİN DİŞLİ KURA SONUCU
|14
|ÇAY
|50
|ÇAY KURA SONUCU
|15
|ÇAY PAZARAĞAÇ
|50
|ÇAY PAZARAĞAÇ KURA SONUCU
|16
|ÇOBANLAR
|80
|ÇOBANLAR KURA SONUCU
|17
|ÇOBANLAR KOCAÖZ
|63
|ÇOBANLAR KOCAÖZ KURA SONUCU
|18
|DAZKIRI
|63
|DAZKIRI KURA SONUCU
|19
|DİNAR
|100
|DİNAR KURA SONUCU
|20
|DİNAR HAYDARLI
|63
|DİNAR HAYDARLI KURA SONUCU
|21
|DİNAR TATARLI
|63
|DİNAR TATARLI KURA SONUCU
|22
|EMİRDAĞ
|200
|EMİRDAĞ KURA SONUCU
|23
|EMİRDAĞ GÖMÜ
|103
|EMİRDAĞ GÖMÜ KURA SONUCU
|24
|EMİRDAĞ DAVULGA
|50
|EMİRDAĞ DAVULGA KURA SONUCU
|25
|EVCİLER GÖKÇEK
|47
|EVCİLER GÖKÇEK KURA SONUCU
|26
|HOCALAR
|50
|HOCALAR KURA SONUCU
|27
|İHSANİYE
|79
|İHSANİYE KURA SONUCU
|28
|İHSANİYE DÖĞER
|163
|İHSANİYE DÖĞER KURA SONUCU
|29
|İHSANİYE GAZLIGÖL
|63
|İHSANİYE GAZLIGÖL KURA SONUCU
|30
|İHSANİYE KAYIHAN
|79
|İHSANİYE KAYIHAN KURA SONUCU
|31
|İHSANİYE YAYLABAĞI
|63
|İHSANİYE YAYLABAĞI KURA SONUCU
|32
|İSCEHİSAR
|79
|İSCEHİSAR KURA SONUCU
|33
|İSCEHİSAR SEYDİLER
|63
|İSCEHİSAR SEYDİLER KURA SONUCU
|34
|SANDIKLI
|190
|SANDIKLI KURA SONUCU
|35
|SANDIKLI AKHARIM
|79
|SANDIKLI AKHARIM KURA SONUCU
|36
|SİNANPAŞA
|100
|SİNANPAŞA KURA SONUCU
|37
|SİNANPAŞA AKÖREN
|63
|SİNANPAŞA AKÖREN KURA SONUCU
|38
|SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ
|63
|SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ KURA SONUCU
|39
|SİNANPAŞA KILIÇARSLAN
|63
|SİNANPAŞA KILIÇARSLAN KURA SONUCU
|40
|SİNANPAŞA KIRKA
|35
|SİNANPAŞA KIRKA KURA SONUCU
|41
|SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK
|63
|SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK KURA SONUCU
|42
|SİNANPAŞA SERBAN
|50
|SİNANPAŞA SERBAN KURA SONUCU
|43
|SİNANPAŞA TINAZTEPE
|100
|SİNANPAŞA TINAZTEPE KURA SONUCU
|44
|SULTANDAĞI
|60
|SULTANDAĞI KURA SONUCU
|45
|ŞUHUT
|150
|ŞUHUT KURA SONUCU
|TOPLAM
|4370
ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?
Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.
Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.
Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.
KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?
Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.
Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.
Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.
TOKİ iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru bedelini geri alın - Bankalara göre iade nasıl yapılır?
AFYONKARAHİSAR TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI
TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:
- 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
- 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
- 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla
BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak.