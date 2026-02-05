AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak toplam 4 bin 370 konut için kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Afyonkarahisar'da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA

NO iLÇE /

PROJE ADI KONUT

SAYISI KURA

SONUCU 1 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900 AFYONKARAHİSAR MERKEZ KURA SONUCU 2 MERKEZ BEYYAZI 50 MERKEZ BEYYAZI KURA SONUCU 3 MERKEZ ÇAYIRBAĞ 50 MERKEZ ÇAYIRBAĞ KURA SONUCU 4 MERKEZ FETHİBEY 79 MERKEZ FETHİBEY KURA SONUCU 5 MERKEZ GEBECELER 79 MERKEZ GEBECELER KURA SONUCU 6 MERKEZ IŞIKLAR 50 MERKEZ IŞIKLAR KURA SONUCU 7 MERKEZ KOCATEPE 110 MERKEZ KOCATEPE KURA SONUCU 8 MERKEZ NURİBEY 94 MERKEZ NURİBEY KURA SONUCU 9 MERKEZ SÜLÜMENLİ 50 MERKEZ SÜLÜMENLİ KURA SONUCU 10 BAŞMAKÇI 79 BAŞMAKÇI KURA SONUCU 11 BAYAT 79 BAYAT KURA SONUCU 12 BOLVADİN 100 BOLVADİN KURA SONUCU 13 BOLVADİN DİŞLİ 63 BOLVADİN DİŞLİ KURA SONUCU 14 ÇAY 50 ÇAY KURA SONUCU 15 ÇAY PAZARAĞAÇ 50 ÇAY PAZARAĞAÇ KURA SONUCU 16 ÇOBANLAR 80 ÇOBANLAR KURA SONUCU 17 ÇOBANLAR KOCAÖZ 63 ÇOBANLAR KOCAÖZ KURA SONUCU 18 DAZKIRI 63 DAZKIRI KURA SONUCU 19 DİNAR 100 DİNAR KURA SONUCU 20 DİNAR HAYDARLI 63 DİNAR HAYDARLI KURA SONUCU 21 DİNAR TATARLI 63 DİNAR TATARLI KURA SONUCU 22 EMİRDAĞ 200 EMİRDAĞ KURA SONUCU 23 EMİRDAĞ GÖMÜ 103 EMİRDAĞ GÖMÜ KURA SONUCU 24 EMİRDAĞ DAVULGA 50 EMİRDAĞ DAVULGA KURA SONUCU 25 EVCİLER GÖKÇEK 47 EVCİLER GÖKÇEK KURA SONUCU 26 HOCALAR 50 HOCALAR KURA SONUCU 27 İHSANİYE 79 İHSANİYE KURA SONUCU 28 İHSANİYE DÖĞER 163 İHSANİYE DÖĞER KURA SONUCU 29 İHSANİYE GAZLIGÖL 63 İHSANİYE GAZLIGÖL KURA SONUCU 30 İHSANİYE KAYIHAN 79 İHSANİYE KAYIHAN KURA SONUCU 31 İHSANİYE YAYLABAĞI 63 İHSANİYE YAYLABAĞI KURA SONUCU 32 İSCEHİSAR 79 İSCEHİSAR KURA SONUCU 33 İSCEHİSAR SEYDİLER 63 İSCEHİSAR SEYDİLER KURA SONUCU 34 SANDIKLI 190 SANDIKLI KURA SONUCU 35 SANDIKLI AKHARIM 79 SANDIKLI AKHARIM KURA SONUCU 36 SİNANPAŞA 100 SİNANPAŞA KURA SONUCU 37 SİNANPAŞA AKÖREN 63 SİNANPAŞA AKÖREN KURA SONUCU 38 SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 63 SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ KURA SONUCU 39 SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 63 SİNANPAŞA KILIÇARSLAN KURA SONUCU 40 SİNANPAŞA KIRKA 35 SİNANPAŞA KIRKA KURA SONUCU 41 SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK 63 SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK KURA SONUCU 42 SİNANPAŞA SERBAN 50 SİNANPAŞA SERBAN KURA SONUCU 43 SİNANPAŞA TINAZTEPE 100 SİNANPAŞA TINAZTEPE KURA SONUCU 44 SULTANDAĞI 60 SULTANDAĞI KURA SONUCU 45 ŞUHUT 150 ŞUHUT KURA SONUCU TOPLAM 4370

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

AFYONKARAHİSAR TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL , aylık taksitleri 6.750 TL ’den başlıyor

2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL ’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL ’den başlıyor

2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak.

