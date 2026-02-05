TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da yapılacak toplam 4 bin 370 konut için kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi sorgulama ekranlarında erişime açılacak.

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI: ASİL VE YEDEK LİSTELER

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi kanallar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki adresler kullanılabilir:

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTELER

Paylaşılan proje listesine göre Afyonkarahisar'da konutların ilçe dağılımı aşağıdaki gibidir. Kura tamamlandıktan sonra ilçe ilçe asil–yedek listeler resmi ekranlarda görüntülenecektir.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra ilçeye göre listeler sisteme gecikmeli düşmektedir. Listeler sisteme düştüğünde tablomuza eklenecektir. Listeler açıklanana kadar isminizi sadece yukarıdaki resmi kanallardan sorgulayınız.

SIRA
NO		iLÇE /
PROJE ADI		KONUT
SAYISI		KURA
SONUCU
1AFYONKARAHİSAR MERKEZ900AFYONKARAHİSAR MERKEZ KURA SONUCU
2MERKEZ BEYYAZI50MERKEZ BEYYAZI KURA SONUCU
3MERKEZ ÇAYIRBAĞ50MERKEZ ÇAYIRBAĞ KURA SONUCU
4MERKEZ FETHİBEY79MERKEZ FETHİBEY KURA SONUCU
5MERKEZ GEBECELER79MERKEZ GEBECELER KURA SONUCU
6MERKEZ IŞIKLAR50MERKEZ IŞIKLAR KURA SONUCU
7MERKEZ KOCATEPE110MERKEZ KOCATEPE KURA SONUCU
8MERKEZ NURİBEY94MERKEZ NURİBEY KURA SONUCU
9MERKEZ SÜLÜMENLİ50MERKEZ SÜLÜMENLİ KURA SONUCU
10BAŞMAKÇI79BAŞMAKÇI KURA SONUCU
11BAYAT79BAYAT KURA SONUCU
12BOLVADİN100BOLVADİN KURA SONUCU
13BOLVADİN DİŞLİ63BOLVADİN DİŞLİ KURA SONUCU
14ÇAY50ÇAY KURA SONUCU
15ÇAY PAZARAĞAÇ50ÇAY PAZARAĞAÇ KURA SONUCU
16ÇOBANLAR80ÇOBANLAR KURA SONUCU
17ÇOBANLAR KOCAÖZ63ÇOBANLAR KOCAÖZ KURA SONUCU
18DAZKIRI63DAZKIRI KURA SONUCU
19DİNAR100DİNAR KURA SONUCU
20DİNAR HAYDARLI63DİNAR HAYDARLI KURA SONUCU
21DİNAR TATARLI63DİNAR TATARLI KURA SONUCU
22EMİRDAĞ200EMİRDAĞ KURA SONUCU
23EMİRDAĞ GÖMÜ103EMİRDAĞ GÖMÜ KURA SONUCU
24EMİRDAĞ DAVULGA50EMİRDAĞ DAVULGA KURA SONUCU
25EVCİLER GÖKÇEK47EVCİLER GÖKÇEK KURA SONUCU
26HOCALAR50HOCALAR KURA SONUCU
27İHSANİYE79İHSANİYE KURA SONUCU
28İHSANİYE DÖĞER163İHSANİYE DÖĞER KURA SONUCU
29İHSANİYE GAZLIGÖL63İHSANİYE GAZLIGÖL KURA SONUCU
30İHSANİYE KAYIHAN79İHSANİYE KAYIHAN KURA SONUCU
31İHSANİYE YAYLABAĞI63İHSANİYE YAYLABAĞI KURA SONUCU
32İSCEHİSAR79İSCEHİSAR KURA SONUCU
33İSCEHİSAR SEYDİLER63İSCEHİSAR SEYDİLER KURA SONUCU
34SANDIKLI190SANDIKLI KURA SONUCU
35SANDIKLI AKHARIM79SANDIKLI AKHARIM KURA SONUCU
36SİNANPAŞA100SİNANPAŞA KURA SONUCU
37SİNANPAŞA AKÖREN63SİNANPAŞA AKÖREN KURA SONUCU
38SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ63SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ KURA SONUCU
39SİNANPAŞA KILIÇARSLAN63SİNANPAŞA KILIÇARSLAN KURA SONUCU
40SİNANPAŞA KIRKA35SİNANPAŞA KIRKA KURA SONUCU
41SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK63SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK KURA SONUCU
42SİNANPAŞA SERBAN50SİNANPAŞA SERBAN KURA SONUCU
43SİNANPAŞA TINAZTEPE100SİNANPAŞA TINAZTEPE KURA SONUCU
44SULTANDAĞI60SULTANDAĞI KURA SONUCU
45ŞUHUT150ŞUHUT KURA SONUCU
TOPLAM4370

ASİL VE YEDEK LİSTEDE YER ALANLAR NE YAPACAK?

Kura sonucunda asil listede adı yer alan hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği takvime göre sözleşme imzalama sürecine çağrılacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinden şartları karşılayamayan ya da hakkından vazgeçen olması halinde, sıralamaya göre hak sahibi olabilecek.

Sözleşme günleri, ödeme planı ve teslim süreci gibi başlıklar TOKİ’nin duyurularıyla netleşecek.

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kura tarihinden 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka üzerinden katılım bedeli iadesi talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım üzerinden ödeme yapanlar, bankaların özel iade sorgulama ve talep ekranları üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

AFYONKARAHİSAR TOKİ FİYATLARI VE ÖDEME ŞARTLARI

TOKİ sosyal konut projelerinde genel uygulama %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay (20 yıl) vade ile ödenmesi şeklindedir. Konut tiplerine göre Anadolu illerinde TOKİ’nin paylaştığı genel fiyatlandırma ise şu şekilde:

  • 1+1 (55 m²) konutların fiyatı 1.800.000 TL, aylık taksitleri 6.750 TL’den başlıyor
  • 2+1 (65 m²) konutlar 2.200.000 TL’den satışa sunulurken, aylık taksitler 8.250 TL’den başlıyor
  • 2+1 (80 m²) konutların fiyatı ise 2.650.000 TL, aylık taksitler 9.938 TL’den başlayan fiyatlarla

BİR SONRAKİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 6 Şubat Cuma Osmaniye’de yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

