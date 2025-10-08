Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
Yayınlanma:
Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

260 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Fiziki ve teknik çalışma sonucu ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler K.A.A. ve Z.Ç'nin üzerinde ve bulundukları adreste yapılan aramalarda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Son Dakika | Üç sınır ilinde büyük uyuşturucu operasyonu! 4 milyar lira değerinde madde ele geçirildiSon Dakika | Üç sınır ilinde büyük uyuşturucu operasyonu! 4 milyar lira değerinde madde ele geçirildi

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:AA

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
Yavuz Bingöl Bahçeli'ye türkü söyleyip bağlama hediye etti
Yavuz Bingöl Bahçeli'ye türkü söyleyip bağlama hediye etti
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı