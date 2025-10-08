Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı!

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

260 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Fiziki ve teknik çalışma sonucu ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler K.A.A. ve Z.Ç'nin üzerinde ve bulundukları adreste yapılan aramalarda 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.