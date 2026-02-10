TIR'ın altında sürüklenen kurye ekipmanları sayesinde kurtuldu

Olay, 4 Şubat tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi'nde yaşandı. Bir kebapçıda kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Mesut Aldanma, 01 CSH 28 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 YV 5155 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aldanma, TIR'ın çekici kısmının altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"KORKMUYORUM, SİZ DE KORKMAYIN"

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar çevredeki vatandaşlar, TIR’ın altında sıkışan Aldanma’ya moral vermeye çalıştı. Bu sırada soğukkanlılığını koruduğu gözlenen Aldanma, kendisini kurtarmaya çalışanlara "Korkmuyorum, siz de korkmayın" diyerek seslendi.

Kaskı ve özel koruyucu kıyafetleri sayesinde kazayı ağır darbe almadan atlatan kurye, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Aldanma, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

"FRENE BASTIM FAKAT DURAMADIM"

Hastaneden taburcu olduktan sonra yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mesut Aldanma, kazanın ihmal sonucu meydana geldiğini belirtti. Aldanma, kaza anını şu sözlerle aktardı:

"Dükkana sipariş gelmişti, paketi almak için yola çıktım. Yolda ilerlediğim sırada kırmızı ışık yandı, önümde 3 TIR vardı. Ben de emniyet şeridinden yan taraflarından geçtim. Kırmızı ışık söndükten, yeşil yandıktan sonra ilerlemeye başladık. Yanımdaki TIR beni fark etmedi ve sağa sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Frene bastım fakat duramadım, kaydım ve TIR'la çarpışıp altında sıkıştım."

EKİPMAN OLMASAYDI SONUÇ AĞIR OLACAKTI

Geçirdiği kazanın boyutlarını ve ekipmanlarının kendisini nasıl koruduğunu vurgulayan Aldanma, tüm motosiklet kullanıcılarına uyarılarda bulundu. Aldanma, hayatta kalmasını sağlayan faktörleri şöyle sıraladı:

"Ekipmanlarım sayesinde hayattayım. TIR, beni yol boyunca sürüklemişti. Kaskım olmasaydı, yüzüm paramparça olacaktı. Koruyucu giysilerim olmasaydı; gövdem, ellerim paramparça olacaktı. Kırığım, çıkığım bile yok; vücudumda ufak tefek eziklerle kurtuldum. Sürüklendiğim sırada asfaltla burun burunaydım. Gözümü açtığımda ailem, arkadaşlarım gözümün önüne geldi. Tarif edilemez bir his yaşadım, bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bütün motorcu kardeşlerime sesleniyorum; ekipmanlarınızı takmayı ihmal etmeyin."