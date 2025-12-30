THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt
Türk Hava Yolları, filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edileceği yönündeki iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir bildirimde bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk’a bir uçağın bedelsiz verileceğine dair haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. Habere konu olan uçağın THY’nin mülkiyetinde hiçbir zaman yer almadığı, sadece operasyonel gereklilikler çerçevesinde belirli bir süre hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.
YATIRIMCILARA ŞEFFAFLIK VURGUSU
THY, açıklamasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara tam uyum sağladığının altını çizdi. Maddi duran varlıklara ilişkin her türlü işlemin yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirten şirket yönetimi, kurumsal yönetim ilkeleri gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin esas olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, resmi kanallar dışındaki yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.
THY'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir.
Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)