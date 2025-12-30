THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt

Türk Hava Yolları, filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edileceği yönündeki iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir bildirimde bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk’a bir uçağın bedelsiz verileceğine dair haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. Habere konu olan uçağın THY’nin mülkiyetinde hiçbir zaman yer almadığı, sadece operasyonel gereklilikler çerçevesinde belirli bir süre hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.

YATIRIMCILARA ŞEFFAFLIK VURGUSU

THY, açıklamasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara tam uyum sağladığının altını çizdi. Maddi duran varlıklara ilişkin her türlü işlemin yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirten şirket yönetimi, kurumsal yönetim ilkeleri gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin esas olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, resmi kanallar dışındaki yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

THY'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: