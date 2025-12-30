THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt

THY'den Arnavutluk'a uçak hibe edileceği iddialarına ilişkin yanıt
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları (THY), filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu uçağın hiçbir zaman şirket mülkiyetine girmediğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, filosundaki bir uçağın Arnavutluk Cumhuriyeti’ne hibe edileceği yönündeki iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmi bir bildirimde bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk’a bir uçağın bedelsiz verileceğine dair haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. Habere konu olan uçağın THY’nin mülkiyetinde hiçbir zaman yer almadığı, sadece operasyonel gereklilikler çerçevesinde belirli bir süre hizmet verdiği bilgisi paylaşıldı.

DMM “THY uçağı misilleme endişesiyle Libya’ya inmedi” iddiasını yalanladı!DMM “THY uçağı misilleme endişesiyle Libya’ya inmedi” iddiasını yalanladı!

YATIRIMCILARA ŞEFFAFLIK VURGUSU

THY, açıklamasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara tam uyum sağladığının altını çizdi. Maddi duran varlıklara ilişkin her türlü işlemin yatırımcılarla şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirten şirket yönetimi, kurumsal yönetim ilkeleri gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin esas olduğunu ifade etti. Bu kapsamda, resmi kanallar dışındaki yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

THY'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Muhtelif basın-yayın organlarında yer alan Ortaklığımızın filosunda bulunan bir uçağı Arnavutluk Cumhuriyeti'ne hibe etme kararı aldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzubahis uçak Ortaklığımız mülkiyetine hiçbir zaman girmemiş olup, yalnızca operasyonel ihtiyaçlar kapsamında hizmet verilmiştir.

Ortaklığımız Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu göstermekle birlikte maddi duran varlık işlemlerini şeffaf bir şekilde yatırımcılarımızla paylaşmaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
Taner Çağlı'nın ifadesinde bomba Mehmet Akif Ersoy iddiası: Uçağa bile uyuşturucu sokarım
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı
AKP’li Mehmet Özhaseki fabrikasını sessiz sedasız Fransızlara sattı