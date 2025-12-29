DMM “THY uçağı misilleme endişesiyle Libya’ya inmedi” iddiasını yalanladı!

Ankara’da, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jetin düşmesi sonucunda uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ve mürettebatın hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul-Bingazi seferini yapan Türk Hava Yolları’na ait uçağın misilleme endişesiyle Libya’ya inmekten vazgeçtiği iddia edilmişti.

TC-JVI kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmak için alçaldığı sırada, pilotlara pistte çalışma olduğu iletildiği ancak uçuş ekibinin söz konusu bilgilendirmeyi yanlış yorumladığı ve inişe izin verilmemesinin, bir gün önce Ankara’da düşen uçağa yönelik olası bir misilleme olabileceği endişesiyle inişten vazgeçme kararı aldığı öne sürülmüştü.

DMM İDDİALARI YALANLADI!

Söz konusu iddialara, İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

“Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "THY’ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya’ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” denilen açıklamada, “24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul–Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgâr koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

Bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferlerinin planlandığı şekilde normal akışında sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, “Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.