Terk edilmiş 7 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Üsküdar’da sabah saatlerinde terk edilmiş bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

TERK EDİLMİŞ 7 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Üsküdar’da 7 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak’ta bulunan 7 katlı metruk binanın çatısında saat 05.30 sıralarında çıktı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan kontrollerde binada kimsenin bulunmadığı belirlenirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)