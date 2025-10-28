TEM'de kadın öğrencilere çıplak arama iddiası: Başsavcılık 'takipsizlik' kararı verdi

Cumhurbaşkanlığı adaylığına açıklamasının ardından hakkında onlarca soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart günü diploması iptal edildikten sonra, 19 Mart günü konutuna düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması, tüm Türkiye'de olduğu gibi başkent Ankara'da da polis ile öğrencileri karşı karşıya getirdi.

GÖZALTINA ALINAN 7 KADIN ÖĞRENCİYE ÇIPLAK ARAMA İDDİASI

22 Ekim günü düzenlenen protestolarda 22'si öğrenci 41 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Eren Gönen gözaltına alınan 22 öğrenci arasındaki 7 kadın öğrenciye, Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğünde çıplak arama yapıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada karar çıktı.

Gözaltındaki kadın öğrencilere çıplak arama

BAŞSAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Başsavcılığın soruşturmayla ilgili “Kovuşturma Yürütülmesine Yer Olmadığına Dair Karar” verdiğini bildirdi.

ÇHD Ankara, karara "Bir gerekçe belirtmeye gerek duyulmadan, müştekilerin beyanları dahi alınmadan, yeterli deliller toplanmadan verilen bu karar ile işkencenin üstü örtülmeye çalışılmaktadır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yemek zamlarını protesto eden öğrenciye çıplak arama iddiası: Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi

ÇHD Ankara, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"22.03.2025’te Ankara Terörle Mücadele Müdürlüğünde gözaltında tutulan 7 kadın öğrenciye çıplak arama yapıldığını öğrenmemiz akabinde, öncelikle bu durumu duyurmuş ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Açılan soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kovuşturma Yürütülmesine Yer Olmadığına Dair Karar” verilmiştir. Bir gerekçe belirtmeye gerek duyulmadan, müştekilerin beyanları dahi alınmadan, yeterli deliller toplanmadan verilen bu karar ile işkencenin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğimizi, işlenen her işkence suçunun cezasız kalmaması için sesimizi daha da yükselteceğimizi bir kez daha yineliyoruz. ÇIPLAK ARAMA İŞKENCEDİR! İŞKENCE İNSANLIK SUÇUDUR! İŞKENCE SUÇUNDA ZAMANAŞIMI YOKTUR!"